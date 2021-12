Čeští skokani na lyžích, s rodákem z Českého Krumlova Janem Maturou je vede Slovinec Vasja BajcZdroj: Deník/ Kamil JášaV realizačním týmu nejsou jen s Maturou. „S námi jsou Lukáš Hlava a Jakub Jiroutek, který se stará o juniory.“ Poslední slovo má vždy Bajc? „Kdokoli z trenérského týmu něco řekne, tak o tom mluvíme,“ naznačuje, že kompetence se pokusil rozdělit rovnoměrně.

Nepřehlédnutelným vrcholem jsou olympijské hry v Pekingu. Sezona se ale skládá z mnoha závodů. Úvodní Světové poháry se českému týmu nepovedly, teď přichází Turné 4 můstků. „Na přípravu na první závod sezony (SP v Rusku – pozn. red.) jsem měl pět nebo šest měsíců, to není moc času. Snažíme se, olympijské hry jsou samozřejmě prioritou.“

Turné startuje v Oberstdorfu 28. 12. kvalifikací a 29. 12. závodem. Pokračuje v Ga – Pa silvestrovskou kvalifikací a novoročním závodem. Třetího ledna se závodníci představí v kvalifikaci v Innsbrucku, o den později odskáčou v dějišti OH 1976 svůj závod. A Turné 4 můstků zakončí 5.1. kvalifikací a 6.1. závodem v Bischoshofenu. A v týmu už bude i Koudelka. „Roman byl ve fázi rehabilitace, nejprve začal technický trénink. Do Turné čtyř můstků doufám, že to dáme nějak dohromady,“ říká Bajc, který by si na můstcích podle ideálního scénáře přál čtyři české skokany. „To by bylo lepší pro kluky i pro nás, bylo by hned vidět, že jsme nějaký tým.“

Jan Matura nalévá po návratu z Ameriky do českých skokanů sebevědomí

Sezonu zakončí atraktivní MS v letech. „Víme, že tu máme kluky, kteří létat dovedou,“ připomněl třeba Čestmíra Kožíška. „Ten se hodně zlepšil ve fyzické přípravě, v technice skoku, k tomu ještě přidá další pozitivní věci, mohl by opravdu letět dobře.“

MS v letech se uskuteční 11.3 – 13.3 v norském Vikersundu, A tečka za sezonou? Pro Bajce přijde doma. 24. - 27.3. v Planici.