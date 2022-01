Jakub Krejčí patří k nejtalentovanějším vodním slalomářům planety. V roce 2021 vyhrál juniorské MS, v roce 2022 by chtěl být ještě lepší. Prohánět už by mohl i největší české hvězdy v čele s Jiřím Prakvcem. Českobudějovický vodní slalomář si váží zlaté medaile, kterou vylovil právě na světovém šampionátu.

Co považujete za nejlepší výkon roku 2021? Byla to zlatá jízda na MS?

Nesmírně si vážím každého závodu, který můžu jet. Jestli bych měl říct, kde jsem podal nejlepší výkon, tak to bude určitě mistrovství světa a to ve všech třech jízdách. Za zmínku by určitě stály dva podzimní starty na Světových pohárech, které pro mě byly velmi cenné. Sice jsem zde nezajel dobré výsledky, ale z chyb se člověk učí a pomohlo mi to uvědomit si, že je pořád kam se posouvat a co zlepšovat.

Jihočeský vodní slalomář Jakub Krejčí uvažuje i o účasti na OH 2021. Foto: DeníkZdroj: Deník/Kamil Jáša

Co plánujete pro rok 2022?

Na jaře mě čekají nominační závody a pak dál uvidím, jak dopadnu. Rád bych se konečně dostal do seniorského A týmu české reprezentace a do U23 týmu. No a pak následně navázal na úspěchy ze sezony 2021 a ještě je vylepšil.

Jak se připravujete v zimě, chystáte cestu do tepla?

Zimní příprava je trochu jiná. Díky skvělým fyzioterapeutům a doktorům, kteří se o mě teď nově starají, tak víc pracuju se svým dechem a cvičím různé kompenzační cviky, abych předešel zraněním v následujících sezonách. V únoru se chystáme na pět týdnů na Reunion, kde nás čeká jeden přípravný závod a spousta tréninků.

Už se vám v hlavě přehrává myšlenka na start na OH 2024 v Paříži?

Abych byl upřímný, veškeré tréninky které teď absolvuji, a absolvovat budu, už pomalu směřují k přípravě na nominaci na olympijské hry v Paříži, protože si s trenérem uvědomujeme, že to bude velmi těžké. Olympijské hry jsou můj sen a udělám vše pro to, abych na nich mohl startovat.