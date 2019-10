Staré Hodějovice.

Pokud se ale pozorně zaměříte na sestavu, okamžitě je vám jasné, proč se právě tento tým drží v čele.

A to dokonce bez porážky.

Prim v útoku hraje Černohorec Nikola Renovica, muziku tvrdí Zdeněk Blažek, který ještě nedávno hrával v dresu EGE Č. Budějovice první ligu. V týmu nastupuje také Jaroslav Robenhaupt, který v mládežnických kategoriích vybojoval nejednu medaili dokonce na mistrovství tehdejšího ČSSR. „Když nám bylo patnáct, šestnáct let, sbírali jme v dresu Škodovky jednu výhru za druhou, možná jsme si to ani neuvědomovali a nevážili si toho. Když se nám ale povede sezona ve čtyřiceti nebo padesáti letech, vážíme si toho o hodně víc,“ popisuje Robenhaupt, jak vnímá spanilou jízdu Starých Hodějovic soutěží.

Zdeněk Blažek připojuje i svůj pohled: „My měli v týmu trochu chaos. Teď Nikolu posloucháme, vnímáme, co on říká, řídíme se jeho radami. On se navíc osobně na kurtu také hodně zlepšil, a proto vyhráváme,“ prozradil docela jednoduchý recept.

Nikola Renovica si volejbal v krajské soutěži užívá. „Postup? O tom jsme se zatím vůbec nebavili,“ usmívá se. Blažek jeho slova doprovodil i předpovědí: „My ještě nedávno ani nevěděli, jestli přihlásíme po postupu z okresního přeboru krajskou soutěž, myslím, že nikam dál postupovat nebudeme.“

Pohled do tabulky KPII ale napovídá, že tým by KPI určitě zvládl.