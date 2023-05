Na stříbro, které získali volejbaloví muži Jihostroje v extralize, navázala kategorie hráčů do 22 let dokonce zlatou medailí. Do budoucna tak má Jihostroj o mladé talenty postaráno. Trenér Tomáš Skolka měl z vítězství obrovskou radost. "Celý turnaj jsme odehráli bravurně, kromě finálového jsme všechny zápasy vyhráli 3:0. Děkuju klukům za práci nejen při finálovém turnaji, ale i v celé sezoně. Hráči pochopili, že prvotní je obrana na síti a v poli a odměna jim za to je útok a ne obráceně."

Skolka musel míchat se sestavou hlavně ve finále. Příbram, kterou přivezl bývalý nahrávač Jihostroje Daniel Rosenbaum, sahala po pátém setu… "Před finále s Příbramí jsme spolu s trenéry Honzou Suchým a Petrem Kohoutem vštěpovali klukům, že finále chceme vyhrát, ne si ho užívat. Dva sety jsme měli suverénně pod kontrolou. Ve třetím setu jsme ještě vedli 21:17, ale pak už se někteří hráči začali vidět s pohárem nad hlavou a doutníkem v puse. Vynikající servis Rosenbauma nás vrátil zpět na zem, protože Příbram třetí set otočila. Musím smeknout před soupeřem, jak se vrátil do zápasu po druhém setu, který jsme vyhráli 25:8. My jsme pak museli hráče psychicky resuscitovat na lavičce, za to patří dík celému realizačnímu týmu."

Tomáš Skolka v minulých letech úspěšně působil u A týmu Jihostroje jako asistent René Dvořáka. Jako hlavní kouč u týmu U22 vnímal, že práce je odlišná: "Potvrdilo se mi, že člověk musí před utkáním mládežnických kategorií vcházet do haly spíše jako kouč než trenér. Zápasový adrenalin u hráčů způsobuje, že velmi často nepustí do mozku ke správnému provedení například informaci o technice úderu."

Skolka vyzdvihl hráče, jehož potenciál pro budoucnost je opravdu veliký. Levorukého univerzála Brichtu. "Přestože jsem to nikdy neudělal, tak bych výjimečně chtěl veřejně pochválit jednoho hráče a věřím, že mi to ostatní kluci v týmu odpustí. Tomáš Brichta hrál fantasticky a je to poctivý, pracovitý, obětavý, a hlavně skromný kluk. Už jsem podobného hráče jednou vedl. Je to taky levák, taky univerzál a taky Budějčák, který teď už válí západně od nás – Marek Šotola. Doufám, že Tomáš Brichta půjde v jeho stopách."

Sestava kategorie do 22 let: Ondřej Zelenka, Lukas Tóth, Ondřej Homan, David Smažík, Matyáš Rubáček, Vojtěch Pitner, Tobiáš Bebr, Václav Štekl, Josef Leština, David Kohout, Tomáš Brichta, Tobiáš Dvořák, Adam Janů, Mikuláš Richter. Trenéři: Jan Suchý, Tomáš Skolka, Petr Kohout.