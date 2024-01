České Budějovice v extralize sice ztratily první set doma v sezoně, ale mrzet to trenéra nemuselo. "Nedá se hrát neustále na stejné úrovni," měl pochopení pro menší koncentrci hráčů na extraligu. "Jsme ale profesionálové, měli bychom to odbourat," doplnil Oliver Sedláček, který také připustil, že nastavení v hlavě na extraligu s Ostravou nebylo úplně stoprocentní. "Spoupeř udělá jednu nebo dvě chyby, hned si řeknete, že to nějak půjde, že jsme volejbalově lepší než oni. Nebudeme si nalhávat, že je to jinak. Stokrát si můžete říkat, že nic nepodceníte…" Dodal budějovický bloklař.

Ve středu odehraje Jihostroj České Budějovice zápas s Las palmas. Poztřebuje vyhrát. Potřebuje zvítězit za tři body. nejlépe 3:0 na sety. "K tomu potřebujeme naše skvělé diváky," vzkazují hráči. Jihostroj stále ještě může pomýšlet na postup ze třetího místa do Poháru CEV.

V týmu Las Palmas nahrává Miguel Angel de Amo. Určitě ho znáte, Dozajista si ho pamatujete. V Jihostroji působil, profesionál, který patřil k nejlepším nahrávačům extraligy. Doteď při zápasech v Č. Budějovicích běží reklama na jeden z obchodních domů, kde právě de Amo hraje nepřehlédnutelnou roli…

Jakou roli bude hrát ve středu? Jisté je, že se na něj jeho bývalí spoluhráči, kterých ale v novém mužstvu Jihostroje nuž moc není, pečlivě nachystají.

Co zaznělo v českobudějovické Sportovní hale po utkání s Ostravou?

Budějovice - Ostrava 3:1. První ztracený set nebolí, Jihostroj má tři body

Oliver Sedláček (blokař VK Jihostroj České Budějovice): „Byla to povinná domácí výhra, ale je to těžké. Nebudeme si lhát, není to stejná motivace, jako když hrajete Ligu mistrů, proto to ve druhém setu nedopadlo. Kluci z Ostravy se chytli, když viděli, že jsme jim dali šanci. Naštěstí jsme ve zbývajícím průběhu zápasu zase šlápli na pedál a máme tři body, které potřebujeme.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Po dvou těžkých zápasech proti Kladnu a Lüneburgu jsem očekával, že budeme hrát lépe, ale v tak nabitém programu je to složité. Byl to těžký zápas a nejdůležitější je pro nás zisk tří bodů. Musíme na něj ale zase rychle zapomenout, protože teď hrajeme snad každé tři dny a hned ve středu máme před sebou důležitý zápas Ligy mistrů a pak následují další důležité zápasy.“

Jakub Dvořák (kapitán VK Ostrava): „Myslím si, že z naší strany to byl celkem povedený zápas. Na to, že jsme nehráli v plné sestavě, tak jsme první tým, který vyhrál v Českých Budějovicích set. Pro nás to byla dobrá příprava na zápas s Ústím, který doma musíme vyhrát, abychom byli ve hře o play off.“

Dariusz Luks (trenér VK Ostrava): „Byl to dobrý zápas, gratuluju domácím Budějovicím. My jsme odehráli jeden dobrý set, ale to nám na body nestačilo. České Budějovice mají dobrý tým, který prokázal svou kvalitu. Fandím jim v Lize mistrů.“