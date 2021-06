V přímém souboji o první místo základní části Extraligy byli úspěšnější baseballisté Arrows Ostrava. Ukázali svou útočnou sílu, doma porazili Sokol 8:5 a 8:1, v neděli na Hluboké zvítězili 15:4 a potřetí v řadě základní část soutěže ovládli. Protože se dařilo pražským Eagles a brněnským Drakům, Sokol Hluboká nakonec skončil v základní části čtvrtý. Přestože neudržel druhé místo, pro nováčka extraligy je účast v TOP 6 a možnost boje o titul obrovským úspěchem. Takhle vysoko ještě nikdy žádný jihočeský baseballový tým nebyl!

Arrows Ostrava – Sokol Hluboká 8:5

Trenéři Sokola tradičně postavili jako startéra Jana Nováka a ten se jim odvděčil perfektním výkonem a proti silným pálkařům Ostravy pokořil další nadhazovačskou metu plnou sedmiček: Zapsal si 7 strikeoutů, vytáhl tak počet svých strikeoutů v základních či vyřazovacích kolech na 702 a stal se sedmým českým nadhazovačem, kterému se to podařilo! Pokud se „Johnymu“ i Sokolu bude dařit tak jako dosud, je reálné, že by se ještě v průběhu nadstavby mohl dotáhnout na šesté místo Marka Červenky (703) možná i na páté Jakuba Vančury (723), kteří již oba svou hráčskou kariéru uzavřeli. Dobře to zpočátku vypadalo v pátek v Ostravě i na pálce. Proti mladému nadhazovači Ostravy Filipu Votavovi si napřáhl Martin Mužík, který je v posledních utkáních při chuti, a hned v první směně trefil homerun. Byl to jeho HR s pořadovým číslem 64 a Martin se tak posunul na deváté místo v historické tabulce našich „homerunerů“ a táhne svou pálkou vzhůru i hlubocký Sokol. V polovině utkání to bylo 2:2 a Sokol zabodoval v páté směně, kdy tři pěkné hity předvedli Matěj Vlach, Martin Mužík a Wesley Roemer. V šesté připsali Hlubočtí další bod a vypadalo to nadějně, jenže přišlo střídání na kopci, sedmá směna a v ní šestibodová smršť Arrows a to i po chybách v obraně Sokola v poli. Bylo to 8:5 a náš tým už nenašel sílu vývoj utkání otočit.

Arrows Ostrava – Sokol Hluboká 8:1

Ve druhém utkání začínal na nadhozu za Sokol opět tradičně Billy Parsons a za Arrows Martin Kubovčík. Do vedení šla tentokrát první Ostrava a to už ve druhé směně hned tříbodovým homerunem Radima Novotného, který poslal domů i Bretta Holtze a Michaela Vykoukala. Sokol korigoval ve čtvrté směně po střídání ostravského nadhazovače proti Matyáši Kozlovi, kdy se na pálce dařilo Martinu Mužíkovi, ale bod přidala i Ostrava na 4:1. Pátý bod přidali Arrows po ground rule doublu Jakuba Kubici a singlu Tylera Smitha. Pak přišla hodina deště a další desítky minut úprav hřiště a také střídání na nadhozu, kdy utkání doházel za Sokol James Boyce. I ostravský tým střídal nadhazovače, do hry se zapojili hned čtyři a v utkání, kde už o nic nešlo krom kosmetické podoby základní části tabulky, se i na pálce do hry zapojila širší lavička a mladí hráči a oba týmy tak trochu ladili sestavu na nadcházející TOP 6.

Sokol Hluboká – Arrows Ostrava 4:15

I nedělní utkání bylo co do výsledku útočné a oba týmy daly prostor hráčům širšího kádru. Za domácí Sokol se na kopec postavil nestárnoucí David Šťastný, který je předsedou baseballového týmu i celého hlubockého Sokola a ukázal, že i v devětatřiceti si troufne proti takovému soupeři na čtyři směny. A povolil nejútočnějšímu týmu Extraligy jen dva doběhy a vše bylo otevřené. Ale pak přišla divoká pátá směna a v neuvěřitelných deset doběhů. Domácí Sokol korigoval čtyřmi doběhy, ale Arrows nenechali nic náhodě a šesti doběhy odskočili na 8:4. Jenomže totéž, tedy šest doběhů, se jim podařilo i v deváté směně, kdy za Sokol zavíral zápas mladík Vojta Vlach. Bylo z toho všeho v tomto divokém utkání nakonec 18 hitů Ostravy a jasné vítězství 15:4, za kterým bohužel stálo i osm chyb v obraně Hluboké. Těch je třeba se v následujících bojích v TOP 6 vyvarovat, protože tam by mohly být smrtící.

Hlubočtí baseballisté v extralizeZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Tým Arrows Ostrava tak porazil Sokol Hluboká v sérii devátého kola základní části Extraligy 3:0, potvrdil svou dosavadní suverenitu a poslední kolo zamíchalo konečnou tabulkou po základní části: Za Arrows Ostrava (21 bodů) jsou loňští mistři Draci Brno (18), třetí Eagles Praha (17), čtvrtý je Sokol Hluboká (17), pátí jsou Cardion Hroši Brno (14) a šestku pro boj o titul uzavírá další pražský tým Tempo (13). Nadstavbu o Extraligu budou hrát Třebíč Nuclears (11), Kotlářka Praha (10), Blesk Jablonec (8) a Olympia Blansko (4).

„Gratuluji soupeři k výkonu, byl sportovně lepší, i k prvenství v základní části. Hráli jsme sérii, kde již o nic nešlo a bylo možné zkoušet hráče, reagovat na různé varianty vývoje zápasů a ladit sestavu pro rozhodující fázi Extraligy. Jsem rád, že si obdivuhodný standard drží Jan Novák a že se k vynikajícím výkonům na pálce rozehrál Martin Mužík. On má tu vlastnost, že hecuje a strhává s sebou i ostatní. Popracovat musíme na chybách v poli. To, co se dnes dělo v obraně, už se nám nesmí v důležitých utkáních stávat a věřím, že jsme si to vybrali dneska a v TOP 6 budeme v poli šlapat bezchybně,“ hodnotil sérii trenér Sokola Zdeněk Josefus.

„Já už jsem klukům za dosavadní výkony poděkoval. Jsme nováček, drtivá většina našich hráčů atmosféru TOP 6 nikdy nepoznala, ale my nemáme co ztratit a budeme se snažit pro Hlubokou a vůbec jihočeský baseball urvat nejlepší v umístění v historii našeho sportu. Věřím, že nás podpoří i diváci,“ dodává předseda Sokola Hluboká David Šťastný.