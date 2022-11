Ve středu čeká Zachův tým první zahraniční zkouška. "Teď jsme hráli v extralize hodně vyrovnaný zápas s Ústím. Vyhráli jsme po boji 3:1. Já vím, fanoušci by asi byli spokojení se stavem 3:0, a za hodinu by se šlo domů, já jsem ale rád, že jsme museli odvracet soupeřův setbol, že jsme to zvládli. To je směrem do průběhu sezony strašně důležité."

Dá se docela dobře očekávat, že vyrovnané utkání odehrají Jihočeši i v Osijeku. Do jámy lvové se vydali autobusem. V Chorvatsku je čekalo jasno, 15 stupňů. Sluníčko. Vzdálenost mezi Českými Budějovicemi a Osijekem je přesně 777 kilometrů. Autobusem zhruba deset hodin. A proč volejvbalisty z Českých Budějovic čeká zápas v jámě lvové? "Je to země - Balkán. Tuším, že to tam chodí zvláštně. Do té doby, než hrají evropský pohár, tak mají veliké peníze," uvažuje Zach, který si v kariéře zahrál nejen extraligu, ale také superatraktivní zápasy Ligy mistrů. Podle trenéra českobudějovického Jihostroje čeká týmu z jihu Čech na jihu Evropy nevyzpytatelný soupeř. "Dokud mají peníze, mají velké hráče, ten manšaft určitě nebude špatný."

Zajímavosti z reprezentace: Langhamerovi vyletěla hokejka metr nad led

Při poslední účasti Jihostroje v Poháru CEV los přisoudil Jihostroji ohromně silné ruské Kemerovo. To byl los za trest.

Chorvatský Osijek je jiná káva. "Jestli je srovnatelný s námi?" Odpovídal Vojtěch Zach na otázku otázkou. "Věřím, že bude něco jako my, ale opravdu si to detailně netroufám odhadnout, protože Chorvati jsou schopní do toho dát spoustu peněz. Daleko víc než v Čechách."

Podle trenéra Jihostroje se projevuje životní styl, vztah ke sportu, ale třeba i k politické situaci. "Demokracie je tam taková pokulhávající, obecně jsou tam peníze ve sportu větší," uvažuje Zach před první výměnou 16finále Poháru CEV, ve kterém Jihostroj nastoupí ve středu v Chorvatsku.

Výhodou pro České Budějovice by mohlo být, že na hřištích soupeřů se hráčům daří zatím víc než doma. "Je to o hlavách. Doma nás vědomí zaplněné haly trochu brzdí," přemítá Vojtěch Zach, který do tréninku zapojil servis pod tlakem. "To je cesta, která podle mě funguje."

A proč se Jihostroj víc trápí doma než venku? "Z mého pohledu jsme s Ústím nehráli špatně, ale my jsme jejich útočníky neubránili. Byli jsme trošičku unavení, měli jsme hodně zápasů za sebou," vysvětlil Vojtěch Zach.

Své hráče nechal odpočinout a v plné síle se s nimi představí ve středu v Osijeku.

Dvojutkání šestnáctifinále Poháru CEV:

9. listopadu – Osijek vs. České Budějovice

15. listopadu – České Budějovice vs. Osijek (17:00, Sportovní hala)