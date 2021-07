Sokol Hluboká – Cardion Hroši Brno 3:2

První sobotní utkání bylo celých devět směn otevřené a lámalo se neskutečně posledním odpalem hlubockého odchovance Vasila Zhupanina. A ukázalo krásu baseballu mimo jiné i v tom, že dvě a půl hodiny tvrdě pracujete, v nastaveném čase prohráváte 0:2 a poslední ranou si vítězství vezmete zpět. Drama do nastavení dovedli oba nadhazovači, domácí Billy Parsons a brněnský Jakub Bílek, kteří nedovolili soupeři ani jeden doběh. Utkání nebylo opatrné, ale po devíti směnách byl výsledek 0:0 a šlo se do extra inningu. Na pálce začínali Hroši a pěkně zostra: Stáhli hned dva doběhy po dvoumetrovém odpalu Davida Fialy a Sokol byl dole. Ale ke cti a slávě domácích se Hlubočtí nepoložili, trpělivě si budovali útok proti už přeci jen unavenému Jakubu Bílkovi, podařilo se jim při dvou outech obsadit všechny mety a v posledním možném útoku vytasil svůj třímetový odpal po zemi Vasil Zhupanin, který na hlubockém hřišti vyrostl, a „triplem“ poslat domů všechny své běžce. Z 0:2 bylo jedinou ranou 3:2 a cenný bod do přetahované o finále. „Každý kdo mne zná, ví, že při utkáních patřím mezi ty klidnější trenéry. Ale tohle byl neskutečný, infarktový konec, takový baseball se musel líbit všem,“ usmíval se po utkání trenér domácích Zdeněk Josefus. Po druhém sobotním zápase už byl ale mnohem kritičtější.

Sokol Hluboká – Cardion Hroši Brno 4:7

Zdálo by se, že by na brněnské Hrochy mohla dolehnout deka z předcházející prohry, ale opak byl pravdou. Ve druhé utkání nastoupili ve stejném složení, ale s Raymondem Whiteheadem na nadhozu. Za domácí utkání startoval Jimmy Boyce. Oby týmy byly oslabeny o své reprezentanty do osmnácti let, domácím tak na pálce chyběl Matěj Vlach, v rekonvalescenci je s loktem stále Johny Novák, ale soupiska Hrochů se zúžila ještě i o zkušené hráče, kteří v průběhu TOP 6 ukončili kariéru. Začátek se také Sokolu vyvedl náramně, po druhé směně vedl 3:0 a zdálo se, že si jde pro další bod ještě i na konci páté směny za stavu 4:1. Pak ale přišlo několik sporných okamžiků a na pálku domácích sedla zbytečná nervozita. Toho využili Hroši a dokázali postupně stáhnout mezi šestou a osmou směnou šest doběhů a otočit stav, i když trenér domácích Zdeněk Josefus na ně postupně vyzkoušel na nadhozu mladíky Vojtu Vlacha a Petra Vojtu. Byla to taková zbytečná prohra a servítky si po utkání nebrali trenéři Zdeněk Josefus a Michal Kapr, ale i sami hráči. Na druhý den přijel do Brna úplně jiný Sokol. A arénu Hroch vyloupil dokonale.

Hlubočtí baseballisté v extralizeZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Cardion Hroši Brno – Sokol Hluboká 1:13

Co říci k utkání, které skončilo rozdílem už v sedmé směně? Pálkaři Sokola byli při chuti a šli si bez okolků pro hity. Nejvíc řádil Martin Mužík, dal „čtyři ze čtyř“ a čtyři doběhy, dařilo se Vasilovi Zhupaninovi, Kamilovi Mirandovi, Janu Líkařovi, třímetový odpal předvedl Michal Soukup. A ve svém živlu byl Wesley Roemer na nadhozu. Postupně se dostával do zápasu, běhal kolem kopce jako lev v kleci, těšil se na každý nadhoz, nepřipustil ani jen náznak tlaku domácích a v šesti směnách dovolil

jediný čestný doběh. A na sedmou směnu pustil na kopec osmnáctiletého Patricka Neubauera, který si tak odbyl svůj extraligový křest a balón, kterým Patrick vyoutoval svého prvního pálkaře v extraligové kariéře, jeho catcher Martin Mužík schoval do klubové síně slávy. Sokol vynikající dravou pálkou rozbil Hrochy 13:1, získal důležitý bod a je v Top 6 stále v kontaktu a ve hře o finálovou čtyřku.

„Sobotní prohra doma nás mrzela, ale hlavně způsob, jak jsme prohráli. Proto jsme před zápasem rozebrali techniku pálky a bylo to vidět. Kluci se poučili z individuálních bych, které jsme v posledních utkáních v útoku dělali, a přes výkony Wesleyho Roemera a Martina Mužíka musím pochválit opravdu celý tým. Tohle bylo vítězství týmu,“ hodnotil nedělní výkon trenér Zdeněk Josefus.

„Těší nás výsledek ale i nekompromisní hra na pálce. Konečně jsme začali pálit tak, jak jsme si představovali a jak se v TOP 6 pálit musí, pokud chceme jít dál. A tímhle vítězstvím jsme zpátky ve hře a o finálovou čtyřku se popereme,“ dodává předseda Sokola Hluboká, nadhazovač David Šťastný.

Ve čtvrtém kole Top 6 o víkendu 24. – 25. 7. Sokol Hluboká narazí na Tempo Praha, které Top 6 rozjelo ve velkém stylu a je s pěti vítězstvími z osmi utkání zatím druhé. Sokol bude mít výhodu dvou domácích utkání: Hraje se na Hluboké v sobotu 24. 7. od 13.00 a 16.00 a v Praze v neděli od 13.00 na hřišti TJ Tempo v Praze Modřanech. Utkání jsou streamována a vidět je můžete na webech pořádajících týmů /baseball-hluboka.cz, www.tempopraha.cz/ nebo na webu České baseballové asociace /tv.baseball.cz/. O zasvěcený komentář z domácích utkání se v sobotu postarají Jan Kolář a Milan Mařík. Vzhledem k rozvolnění protiepidemických opatření jsou na Hluboké pro diváky připraveny obě tribuny k sezení. V posledním kole 30. 7. – 1. 8. pak narazí Sokol Hluboká na vítěze základní části Extraligy Arrows Ostrava.