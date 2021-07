„Na jihu Čech se pojede mistrovství České a Slovenské republiky v časovce a v silničním závodě."

Definitivní termín ještě pořadatelé nezveřejnili, ale už teď si příznivci cyklistiky mohou v termínovém kalendáři červeně podtrhnout dny ve druhé polovině června roku 2022. „Časovka se pojede okolo Milevska a Kovářova," popisuje Balogh. Pro muže v kategorii Elite nachystají pořadatelé v nádherném prostředí Jihočeského kraje 40 kilometrů.

V Mladé Vožici se pojede MČR a Slovenska 2022Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

A závod na silnici?

Pojede se v okolí Mladé Vožice. Právě tam se letos uskutečnil pohárový závod, ve kterém startoval třeba vítěz letošního MČR Michael Kukrle. „Moc se mi v Mladé Vožici líbilo," vyprávěl nejlepší muž ze společného šampionátu v Bánovcích nad Bebravou.

A na kole v Mladé Vožici vyhrála i česká sportovní megahvězda Martina Sáblíková. „Pěkně připravené, zajímavá trať, děkuju všem, kteří se na organizaci v těžké době podíleli," vzkazovala olympijská vítězka v rychlobruslení.

Zpětná vazba od cyklistů byla nevídaná. Naprosto skvělá.

Senátor a starosta města Mladá Vožice Jaroslav Větrovský je za reakce rád, stejně jako ho těší, že se MČR a Slovenska pojede v roce 2022 právě v "jeho" Mladé Vožici: „Jsme za to opravdu rádi. Vliv na to, že nám Český svaz cyklistiky svěří pořadatelství, určitě má, že se u nás povedl závod Českého poháru, ale celkově je Mladá Vožice cyklistice zaslíbená. Tradičně se tu jezdí závody na horských kolech. Určitě je to obrovská výzva, závazek. Výzva ale ve smyslu, že nejen město, ale celý region budou víc vidět." Starosta Ml. Vožice si trať dokonce vyzkoušel v sedle bicyklu osobně. „Poměrně pravidelně na kole jezdím z Mladé Vožice na Rodnou, to je opravdu náročné stoupání, které má odpovídající parametry, také proto se u nás může tak významný závod konat."

Petr Balogh pochopitelně lichotky od hvězd české cyklistiky vnímá. „Je to hlavně vyznamenání pro všechny v Mladé Vožici, pro všechny, kteří nám pomáhali. Trať je náročná, je na ní dostatečné převýšení, je skvělá, technicky není vůbec jendoduchá, pro diváky atraktivní, teď je i dostatečně vyzkoušená. A když jsme viděl nadšení lidí v Mladé Vožici, tak nemám pochyb o tom, že v roce 2022 to bude výjimečný zážitek." Balogh, který stál jen pár metrů od nejnáročnějšího místa na trati, jedním dechem dodal: „V Mladé Vožici je spravedlivá trať, chci využít veliký potenciál v lidech, kteří okolo ní žijí, viděl jsem nadšení organizitárů a pana starosty, to je zárukou zodpovědného a vynikajícího přístupu."

Startovní pole poskládané z největších českých a slovenských hvězd každý rok přitahuje zájem médií, fanoušků. „Je to možná jedna z posledních možností vidět naživo megastar, jakou je Peter Sagan," už teď se Balogh těší na konfrontaci českých a slovenských špičkových cyklistů. „Sagan je trojnásobný mistr světa, on je opravdu veliká hvězda," přikyvuje Balogh. Za Sagana opravdu nejlépe mluví jeho vizitka. Silniční profesionální cyklista jako první muž v historii vyhrál třikrát v řadě mistrovství světa v silničním závodě (2015–2017). V období 2010–2014 jezdil za ProTour stáj Cannondale (Liquigas). V sezonách 2015 a 2016 byl závodníkem WorldTour stáje Tinkoff-Saxo. Nyní závodí za tým Bora Hansgrohe. A jeho pohyb na kole po silnicích Jihočekého kraje, to bude zážitek…

"My chceme ze šampionátu v roce 2022 udělat opravdu slavnost, záleží nám na závodních, ale také na fanoušcích, aby byli všichni spokojení. Chceme podat pomocnou ruku také podnikatelům na Táborsku, naplní se hotely, restaurace. Závod těm, kteří se do Mladé Vožice nedostanou, zprostředkují přímé televizní a rozhlasové přenosy, které zviditelní jižní Čechy, severní část Jihočeského kraje."

Není pochyb o tom, že právě jih Čech je považován za baštu cyklistiky. „My chceme zvýšit povědomí cyklistů o mistrovství světa v cyklokrosu, které se uskuteční v Táboře v roce 2024," doplnil Petr Balogh. Mimochodem statistiky z posledních let ukazují, že společné mistrovství České a Slovenské republiky navštěvuje 15 - 20 tisíc příznivců sportu. A v Mladé Vožici a v okolí Milevska to nebude jinak. „Do roku 2024 ještě uspořádáme dva Světové poháry v cyklokrosu a mistrovství České republiky v cyklokrosu. Teď je pro nás velkou prioritou společný šampionát České a Slovenské republiky v silniční cyklistice v roce 2022. A všechno naše úsilí směřuje k vyvrcholení, kterým bude pořádání mistrovství světa v cyklokrosu v roce 2024 v Táboře.“