Boje o tituly nejlepších českých a slovenských cyklistů pak závodníci zakončí v neděli 26. června silničním závodem jednotlivců v Mladé Vožici a jejím okolí. Tratě jsou nachystané, pořadatelé jsou lehce nervózní. Ale naprosto svědomitě připravili všechno, aby společné mistrovství České a Slovenské republiky proběhlo v pořádku.

"Trasa bude téměř cyklokrosová," říká s velkou nadsázkou Petr Balogh, který myslí už také na MS v cyklokrosu 2024, které se pojede v Táboře. Předseda pořadatelské Agentury Cyklistika Petr Balogh naplánoval program do čtyř dnů. V Kovářově se budou kola točit od rána až do večera. První závodnice, a bude to slovenská juniorka, vyjede na trať přesně v půl deváté. Poslední závodník, to bude cyklista z kategorie Elite, dospurtuje do cíle čtyři minuty před osmnáctou hodinou. Našlapané startovní pole v kategorii mužů Elite mělo nabídnout souboj třeba Hirta se Štybarem nebo obhájcem pohárového vítězství právě v závodě na jihu Čech Kukrlem.

"Vezměte si všechno, co dělá nějaký rámus, udělejte Tour de France v Mladé Vožici," vzkazoval fanouškům Zdeněk Štybar. Podle aktuálních zpráv ho zastavil koronavirus. Petr Balogh připojuje další populární jméno: "Favoritkou závodu žen bude Martina Sabíková." Právě Martina Sáblíková vyhrála přesně před rokem v Mladé Vožici závod Českého poháru. Organizátory chválila už v roce 2021, do cíle přijela s velkým náskokem a takto svůj výkon hodnotila: "Měla jsem klid na sjezdy, kde byla voda, trať je to pěkná, líbila se mi."

Ženy vyrazí na silniční závod do okolí Mladé Vožice v sobotu v devět hodin ráno, junioři ve třináct. Muže čeká náročný okruh v neděli od půl jedenácté, pořadatelé nachystali pro závodníky v kategorii Elite celkem 197 kilometrů a 200 metrů.