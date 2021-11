České Budějovice - V Písku bude nadcházející víkend zimní krajský přebor plavců (sobota 8.45 a 14.45, neděle 8.45). Je k němu přihlášena snad kompletní elita.

Tomáš Novoveský "za mlada". | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Chybět by neměly aktuální špičky v čele s 16letou Simonou Marešovou z J. Hradce, která letos vylepšila řadu krajských rekordů, a odchovance Fezka Jiřího Václavíka (17, PlČB). Mohl by se ale také objevit velikán uplynulých sezon, domácí Kristián Svoboda, a velká postava hlavně let 2012-16 Tomáš Novoveský z KIN ČB, svěřenec trenérky Soni Šestákové. Mimo jiné se zúčastnil mistrovství Evropy 2013 a 2014, umisťoval se v anketě o deset nejlepších sportovců kraje, překonával krajské rekordy na běžícím pásu - třikrát na 200 kraul až na 1:50,57, osmkrát na 400 kraul až na 3:50,77 a na 800 kraul na 7:54,97, pětkrát na 1500 kraul na 15:08,02, ale i v motýlku a polohovkách (v dlouhé na 4:21,41), vozil medaile z mistrovství republiky… V roce 2016 vedl šest jihočeských výročních tabulek!