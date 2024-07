Hokejista Stanislav Bauer, který se narodil 30.1. 1942, odehrál za České Budějovice 8 sezon, z toho 5 jich bylo v nejvyšší soutěži. Nastřílel celkem 12 gólů, mezi elitou přesně polovinu. V českobudějovickém dresu prožil sezony 1959-61, 1963-65, 1970-74.

U dámy se věk neprozrazuje, sympatická a vždy akční a energická, studenty gymnázia oblíbená učitelka tělocviku se snad zlobit nebude. Dagmar Pártlová se narodila 7.9.1943 v Českých Budějovicích. Brali se na radnici v krajském městě. Bylo 11.7. 1964…

Bauerovi oslavují diamantovou svatbu. Jsou spolu 60 let! | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Poznali jsme se na zimním stadionu v Českých Budějovicích," vzpomínají. Kde také jinde? V roce 1961 hrál Standa hokej, Dáša krasobruslila. "Já šla na vysokou školu FTVS Univerzity Karlovy, Standa na vojnu do Dukly Jihlava na dva roky." Svatba to byla ohromná. Její účastníci na ni dodnes vzpomínají. "Byla celá sportovní," vrací se proti běhu času Stanislav. "Za svědky nám šli kamarádi." Určitě si jejich jména a tváře vybavíte: Luděk Bukač a Josef Piňďa Cvach. "Volhou nás na svatbě vozil boxer Pepa Němec," připomínají oba slavného boxera, který v ringu vyhrál ME, přivezl si medaili z OH a na svatbě vozil novomanžele Bauerovy.

U sportu zůstaly i jejich děti. Robert (58 let) a dcera Andrea (54). "Oba od mládí sportovali, takže i tři vnoučata Nikola, Matěj a Ondřej mají sport v krvi." Prakticky celý život se pohybují pod Černou věží. "Postavili jsme si domek na okraji města, chatu ve Frymburku u lipenské přehrady, tam trávíme nejvíc času."

Sport provázel a provází životy Standy o Dáši. Bez něj by to zkrátka nešlo. "Hrál jsem hokej, nejdřív za žáky Pionýrského domu, pak za dorost Slavoje České Budějovice." Už v 18 letech nastupoval za A mužstvo dospělých Slavoje Č. Budějovice. Zároveň kopal do míče. Na fotbalovém hřišti mu to šlo náramně. "Hrál jsem za Lokomotivu České Budějovice," vzpomíná Stanislav. Jedna fotbalová sezona byla dokonce i druholigová!

Už jako hokejový dorostenec byl členem družstva Slavoje Č. Budějovice, který vyhrál celostátní spartakiádní turnaj v roce 1960. Pak Bauer narukoval do Dukly Jihlava 1961-63, hrál za juniory ČSR. Po vojně působil 1 rok v Motoru České Budějovice. "V letech 1964-1969 jsem byl v Kladně," vzpomíná na zápasy se spoluhráči z SONP. Bauer jako správný jihočeský patriot se vrátil do Motoru, kde působil až do svých 33. let. "Ještě dva roky jsem nastupoval v Písku a jeden v Českém Krumlově." Až do svých 59 let byl hrajícím členem Old Boys, se kterými byl i na turnaji v Los Angeles. V 35. letech nastoupil do údržby v Jihočeských papírnách, kde byl až do důchodu 58 let.

Sport byl odmala také láskou Dagmar Pártlové. Je dokonce krajskou přebornicí žactva i dorostenek v krasobruslení, členkou juniorského výběru ČSR a od roku 1970 krasobruslařskou trenérkou I. třídy. Studenti na ni vzpomínají z jejího vlídného pedagogického působení v Gymnáziu Karla Šatala, které je dnes Gymnáziem Jana Valeriána Jirsíka. "Učila jsem tělocvik a ruštinu." Absolvovala lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy. "Ve škole jsem byla až 67 let."

Celý život spolu rádi sportovali, jezdili na lyže po celé Evropě. "Ještě loni jsme byli na běžkách." V důchodovém věku prožívají krásné chvíle hlavně na chatě. "Práce okolo domu a chaty je stále dost, to nás udržuje v kondici, i když klouby a záda už bolí." Stále aktivní sportovci vyrážejí na cyklo výlety, v létě roku 2024 se vydali na bicyklech na Šumavu.

V pátek 12.7. nebude sport hlavním tématem jejich společného povídání. Na radnici v Českých Budějovicích si totiž řeknou znovu ano. Čeká je slavná diamantová svatba! Když půjdete v 11.00 po centrálním českobudějovickém náměstí, zaskočte na radnici s gratulací. Dáša a Standa Bauerovi si ji určitě zaslouží!