David Popovič. Hlavní hvězda večera. Do boje jde v K1 se Slovákem Bude to vrchol večera. David Popovič svede podle pravidel K1 souboj se Slovákem Matějem Stehnáčem. "Je to několikanásobný šampion Slovenska, rozdáme si to pod pravidly profi K1." Podle Popoviče se vyznavači bojových sportů mají opravdu na co těšit. Příprava byla náročná, hodně obsáhlá. "Mám hodně naspárováno, hodně natrénováno, těším se, až to v sobotu prodám," vzkazuje Popovič na Slovensko.