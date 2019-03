Do Č. Budějovic dorazí nejlepší české týmy, které jsou prošpikovány cizinci, vybrané duely nabídne přímým přenosem sportovní program Česká televize.

Futsalový tým PCO Dynamo České Budějovice postoupil mezi elitu.

Radost zavládla na futsalové palubovce vlastně ještě během posledního zápasu. Největší konkurent z Kladna si vyhrál v Plzni, ale to už nic nemohlo změnit na senzačním postupu nováčka v soutěži. Tým PCO Dynamo České Budějovice porazil Mladou Boleslav 7:2, a potvrdil tak pos lídra druhé ligy.

Skóre zápasu otevřel budějovický kapitán Radim Pouzar. „Já už tak tři neděle nemůžu kopnout pořádně pravou nohou do balonu, takže všechno směřuji na levou. Měl jsem několik šancí a asi napotřetí to vyšlo,“ prozradil. V zápase se trefil ještě dvakrát a hattrickem poslal svůj tým do Varta ligy.

Lengyel, Benát, Pecka, to jsou jména, která jsou na fotbalových trávnících známá v celé ČR. Postup do první ligy oslavili hráči společně s fanoušky. „Já to po úvodních dvou kolech nečekal,“ připustil Petr Benát.

„Jsem jeden z mála, kdo nemá ligové starty, takže jsem do téhle soutěže šel s tím, že prostě musíme postoupit, abych ty prvoligové starty získal. Až kolem Vánoc jsme se přiblížili k prvnímu místu, čekalo nás hodně těžkých zápasů, ale na všechny jsme se připravili a zvládli je,“ dodal Radim Pouzar.

V hale Lokomotivy, kde futsalisté hrají, bylo několikrát v sezóně úplně plno.

Futsal dokonce vyhrál i „souboj“ s televizním přenosem fotbalového zápasu Anglie – ČR. „Jsme rádi, že to lidi chytlo, věřím, že v další sezoně budou chodit také. V první lize nás čekají soupeři zvučných, máme se na co těšit,“ komentoval kapitán českobudějovického týmu. Jeho spoluhráč Ondřej Hačka dodal: „Jsem zvědavý, co s touto partou ještě zažiju.“

A kam se šlo po utkání?

Petr Benát, už s oblečeným postupovým tričkem, říkal: „Trošku jsme předpokládali, že by to mohlo vyjít, takže máme zamluvenou hospodu a půjdeme posedět,“ usmíval se bývalý fotbalista Dynama, který je velkou oporou úspěšného futsalového týmu PCO Dynamo České Budějovice.