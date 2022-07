V uplynulé sezoně 2021/22 odešel ambiciozní Slovák sbírat zkušenosti do předního belgického celku Lindemans Aalst. Nyní si z množství nabídek vybral návrat do dobře známého prostředí Jihostroje, kde bude slovenský reprezentant ve 27 letech nejzkušenějším z trojice blokařů. „Už když jsme se s Peterem minulý rok loučili, shodli jsme se, že si necháváme do budoucna dveře otevřené. Během sezony jsme byli v kontaktu, a nakonec jsme se domluvili na jeho návratu. Peťo už svoje kvality prokázal jak u nás, kde patřil v obranné činnosti k extraligové špičce, tak ve slovenské reprezentaci. Určitě ho posunula také zahraniční zkušenost a my jsme rádi, že se budeme moct opřít o tak silnou sestavu blokařů,“ uvedl generální manažer Robert Mifka.

Peter Ondrovič

Blokařskou trojici tak má Jihostroj kompletní. Kromě Petera Ondroviče v mužstvu zůstává nadějná dvojice českých reprezentantů – Josef Polák (23 let) a Oliver Sedláček (24 let).

Jedinou sezonu trvalo narušení pouta mezi Jihostrojem a Peterem Ondrovičem. Slovenský blokař si po sezoně v Belgii vybral z množství nabídek návrat do Českých Budějovic. „Důležité bylo, že už Jihostroj znám. Odehrál jsem tu čtyři sezony a jsou tu vážně perfektní podmínky,“ pochvaluje si.

Jak hodnotíte sezonu v belgické nejvyšší soutěži?

Musím říct, že belgická liga je těžká. První čtyři týmy jsou velmi silné a dá se říct, že kdo se zrovna lépe vyspal, ten vyhrál. Zbytek ligy se víceméně bije mezi sebou. Stává se, že outsider vyhraje nad favoritem, ale to je v podstatě už v každé soutěži. I za jednu sezonu jsem se tam něco přiučil a myslím, že mi to pomůže do další kariéry. Belgie je úžasná země, bylo tam perfektní prostředí i super kolektiv (obsáhlý rozhvor s Peterem Ondrovičem, který vedl Matěj Mayer, přineseme v Deníku v příštím týdnu).