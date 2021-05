"Michal Kriško hraje výborně," odpovídal na dotazy Deníku v minulé sezoně trenér René Dvořák. Kriškovy výkony se mu zřejmě zalíbily natolik, že hráč dostal nabídku a přijal ji.

V minulé sezoně trápil Jihostroj v libereckém dresu. V Českém poháru byl hlavním strůjcem úspěšného tažení Liberce, který v semifinále vyřadil Jihostroj. Jeho nebezpečných útoků už se ale na jihu Čech obávat nemusí. Michal Kriško se totiž po šesti sezonách vrací do Jihostroje. „Zpátky do Budějovic mě to táhlo,“ uvádí.

"Dvaatřicetiletý univerzál má za sebou excelentní ročník. Do Liberce se přitom před uplynulou sezonou přišel poprat o místo, spíše měl krýt záda legendárnímu Janu Štokrovi. Rychle si však svými výkony vybojoval post jedničky a výrazně se podílel na triumfu v Českém poháru i bronzových medailích v play off extraligy," konstatuje tiskový mluvčí českobudějovického klubu Matěj Mayer.

„Michal podával v minulé sezoně parádní výkony. Nepřehlédnutelný byl hlavně v poháru, kde Liberci výrazně pomohl k vítězství. Pokaždé, když jsme hráli proti Liberci, byl pro nás velkou hrozbou,“ říká Robert Mifka.

Přesně dvoumetrový univerzál nahradí v Jihostroji Filipa Rejlka, který ukončil kariéru. Vytvoří tak údernou dvojici s Kanaďanem Caseyem Schoutenem. „Když nám Filip Rejlek oznámil, že s ním pro příští sezonu nemáme počítat, hledali jsme na jeho místo jiného zkušeného univerzála, který by vytvořil s Caseyem vyrovnanou dvojici. Michal Kriško byl pro nás jasná priorita a jsme moc rádi, že se vrací zpět do Českých Budějovic,“ pochvaluje si generální manažer Jihostroje.

Trenér René Dvořák uvedl: „Pokud chceme hrát více soutěží, tak musíme mít dva kvalitní univerzály. Michal je zkušený hráč, který už vyhrál v Budějovicích titul a byl oporou národního mužstva. Měl výkonnostní přestávku zaviněnou zraněními, ale teď už by měl být zase v naprosté pohodě. V poslední sezoně předváděl v Liberci výborné výkony. Budeme mít dva vyrovnané univerzály, se kterými budeme schopní produkovat náš nejlepší volejbal.“

Michala Kriška zájem Jihostroje příjemně překvapil.

Co se vám honilo hlavou, když jste se poprvé dozvěděl, že má o vás bývalý klub znovu zájem?

Byl jsem příjemně překvapený! Na Budějce mám jenom pozitivní vzpomínky, takže jsem byl opravdu rád, že projevily zájem, abych se vrátil.

Proč jste vůbec z Liberce odcházel?

Měl jsem více nabídek a s Libercem jsme taky vedli jednání, ale nedohodli jsme se. Pak jsem se rozhodl kývnout na nabídku Jihostroje, kam mě to táhlo.

V Českém poháru jste skvělým výkonem sestřelil Jihostroj. Nakonec jste s Libercem celý turnaj vyhráli. Jak jste si Český pohár užil?

Neviděl bych to úplně tak, že jsem Jihostroj sestřelil já, byl to skvělý týmový výkon. Určitě nás výhra nad Jihostrojem v semifinále hodně nakopla a další den jsme to potvrdili ve finálovém zápase proti Karlovarsku. Český pohár jsem si tedy parádně užil. Navíc to byla poslední medaile, která mi v Čechách chyběla. Takže jsem byl naprosto spokojený a šťastný, že se nám s Libercem povedlo Český pohár vyhrát.

Vám osobně se ve vzájemných zápasech proti Jihostroji v uplynulé sezoně hodně dařilo. Měl jste proti bývalému klubu větší motivaci?

Řekněme, že tak dva tři roky po mém odchodu z Jihostroje, jsem měl opravdu větší motivaci proti Jihostroji hrát. Postupem času už ale bylo v Čechách víc týmů, ve kterých jsem působil, a tak už to tolik nevnímáte. Motivace byla pak spíš v tom, že hrajete proti českému top týmu, než že je to právě můj bývalý klub. Teď jsem byl v Liberci, takže proti Jihostroji to jsou vždycky kvalitní zápasy dvou silných týmů. To vás vyhecuje samo o sobě.

S Libercem jste narazili na Jihostroj v semifinále play-off a prohráli jste nečekaně rychle už po třech zápasech. Jak jste sérii viděl?

Nemyslím si, že bychom s Libercem odevzdali špatný výkon. Možná s výjimkou posledních dvou setů v posledním zápase. Podle mě jsme hráli dobře, ale bohužel to nestačilo. Porážka 0:3 na zápasy pro nás byla krutá, zápasy byly vyrovnané. Třeba první zápas jsme prohráli až v tie-breaku, chyběl kousek a série pak mohla vypadat úplně jinak. V takových zápasech rozhodují maličkosti a Budějovice je zvládly lépe než my.

Michal Kriško se vrací do JihostrojeZdroj: archiv Deníku

V Liberci jste si během uplynulé sezony vydobyl roli prvního univerzála. Jak se to seběhlo?

Před sezonou jsem určitě do Liberce nešel jako jednička. Byl tam Honza Štokr, legenda celého českého volejbalu. Přišel jsem bojovat o post. Nějaké věci jsem začal dělat jinak, ale ne úplně razantně. Řekl bych, že mi to v Liberci sedlo. Roli taky hrálo, že já a Drobek (Jan Štork) jsme rozdílní hráči. V play off i v Českém poháru jsem odehrál většinu zápasů, takže jsem rád, že si mi povedlo si pozici vybojovat.

Podobně budete bojovat i v Jihostroji o pozici jedničky s Caseyem Schoutenem?

O své pozici jsem s trenéry ještě konkrétně nemluvil, ale určitě se chci porvat o post jedničky. Hrát bude ten lepší a uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že s Caseyem vytvoříme údernou dvojici.

Do Jihostroje se vracíte po šesti sezonách. Na co se nejvíc těšíte?

No, bývalí spoluhráči už mi zbyli jen dva (Radek Mach a Petr Michálek). Celkově se těším na návrat do týmu, který dobře znám. Jihostroj má zázemí profesionálního klubu se vším všudy. Hlavně doufám, že už v příští sezoně budou moct chodit fanoušci do haly. V Budějovicích je totiž vždycky skvělé publikum. Ať už jsem hrál za Jihostroj nebo přijel jako soupeř, tak diváci vždycky parádně fandili. Na to se už moc těším!

V minulosti jste se potýkal se zraněními. Jak jste na tom nyní?

Je pravda, že jsem měl takové černé období, kdy jsem toho dost promarodil. Teď už ale žádné vážné problémy nemám a jsem plně připraven.

Vaše výkony vám v březnu dokonce vynesly nominaci do širšího kádru české reprezentace. Co jste na to říkal?

Pro mě je odměna už jen to, že jsem se dostal na širší soupisku. Vzhledem k tomu, jak kvalitní univerzálové tam jsou, tak jsem ani nečekal, že bych se tam dostal. Moc si toho vážím. Je to ocenění mojí práce za celou sezonu.