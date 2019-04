Faktem je, že Boroš se vrací do jihočeského profesionálního týmu jako mistr ČR. ČEZ CT Tábor tak bude mít v sezoně 2019/20 ve svém středu silné závodníky. Michael Boroš okamžitě po podpisu smlouvy s táborským klubem odpovídal na dotaz Deníku.

Vy jste vyrůstal nedaleko cyklokrosové trati v Táboře?Ano. Vlastně bydlím i teď kousek od ní. Jinde než v dětství, ale není to daleko.

Máte velikou radost z návratu domů?Mám. Jsem rád, že jsme se s ČEZ Tábor domluvili. Nasbíral jste na zahraničním angažmá hodně zkušeností?Určitě. Spoustu. Nesmírně mě angažmá v zahraničí posunulo. To se ani nedá popsat, co jsem si mohl zažít. Doufám, že to teď budu mít možnost využít a předat i dalším klukům z Tábora.

Šestnáctého listopadu 2019 se pojede v Táboře Světový pohár. Bude to pro vás jeden z vrcholů sezony?Asi to opravdu bude vrchol. Nejen ale pro mě, ale i pro pořadatele. Budeme se doma chtít ukázat. U mě pořád platí nějaký standard, abych byl kolem desítky.

Jak vnímáte fakt, že budete v pozici lídra týmu?

Asi budu, ale to mě nestresuje. Snažím se vždy podat co nejlepší výkon. Je celkem jedno, jestli jsem v týmu lídr nebo outsider.

Jak plánujete v sezoně tréninky? Budete se připravovat s týmem?Budu tréninky určitě konzultovat s trenérem Michalem Bednářem a také s ostatními trenéry.

Ve středu začínají oblíbené Táborské okruhy. Pojedete?Určitě. Pro mě je to zpestření. Závodil jsem až do konce února, belgická sezona byla dlouhá, mám všechno trochu posunuté. Kluci už byli na soustředění, já jsem teprve ve fázi trénování. Samozřejmě se ale o co nejlepší výsledek poperu. Myslím, že by mohlo být hezky, bude asi super divácká kulisa.