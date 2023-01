Je to mimořádný úspěch jihočeského sportu. "Je to až neuvěřitelné, že za tak krátkou dobu se nám to podařilo," říká Vladimír Zajíc, který je právem pyšný na výkony a výsledky členů týmu, který se věnuje sportovnímu odvětví cheerleading. "V září jsme dokonce už otevřeli kategorie pro mini i junior a neustále se rozrůstáme."