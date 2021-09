Dorostencký tým nebude chybět v play off. Rozhodlo o tom nejen vítězství v posledním kole na hřišti týmu Zruč - Senec, ale hlavně výkony v předešlých zápasech. Play off se bude hrát na dvě vítězná utkání. "Naším soupeřem bude družstvo Spartaku Čelákovice," vzkazuje fanouškům černobílých mladíků trenér úspěšného a ambiciozního týmu. Jihočeši přivítají svého soupeře na svých kurtech v neděli 19.9. od 12.00.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.