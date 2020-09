Cyklistický klub ČEZ CT Tábor má na svém kontě další výrazný úspěch. Příznivce cyklistiky těší o to víc, že se zrodil v kategoriích mládeže, která by měla být budoucností jihočeské cyklistiky. "Časovky se jely v Židovicích u Roudnice nad Labem," informuje o průběhu MČR trenér klubu Michal Bednář. Z jeho "stáje" startoval Jan Faltýnek. Starší žák ve dvojici s Pavlem Šumpíkem. Vybojovali na šestnáctikilometrové trati bronzovou medaili." Mistrovský titul získalo juniorské družstvo: Matyáš Fiala, Václav Dostál (ČEZ CT Tábor), Pavel Jindřich (TJ Stadion Louny), Martin Čepek (Dukla Praha). "Trať byla členitá a poměrně technicky náročná," přidává Benář i odborný pohled. Pro juniory byla naplánovaná trať o délce 48 kilometrů. "Závodníci ji projeli průměrnou rychlostí třiačtyřicet kilometrů za hodinu."

Junioři jeli kompaktně a až do 40km všichni společně. "To byla výhoda oproti ostatním družstvům, která po krátké době ztratila jednoho člověka a týmy musely jet ve třech." Michal Bednář se vrátil z MČR velmi spokojený. "Kluci jsou připravení před cyklokrosovou sezonou, pro nás to byl velmi pěkný a povedený test výkonnosti." Teď už závodníky čekají první cyklokrosové starty a 26.9. první závod Toi Toi cupu v Mladé Boleslavi.