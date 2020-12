Do Strakonic na pár hodin zavítal basketbalista Vít Krejčí. Před odletem do USA se zastavil u Miroslava Vondřičky.

Vítk Krejčí, Karolína a Miroslav Vondřičkovi | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeský basketbalista, který byl na podzim středem zájmu dokonce i světových médií, přijel na vánoční svátky domů. "Vítek Krejčí zajel na návštěvu," přikyvuje trenér Miroslav Vondřička, který úspěšnou a nevšední kariéru talentovaného basketbalisty sleduje od jeho prvních strakonických krůčků. Jeden z nejlepších basketbalistů Jihočeského kraje a ČR Vít Krejčí uspěl na draftu NBA. Rozehrávač ze Zaragozy byl jako pátý český basketbalista v historii draftován do nejslavnější světové soutěže. "Teď je zraněný, držíme mu palce," vyprávěl Vondřička v nedávném rozhovoru pro Deník. Krejčího si vybral ve druhém kole na 37. pozici Washington, pak ho vyměnil do Oklahoma City Thunder. "Vánočním milým překvapením bylo, že se zastavil se svou maminkou u nás, aby se s námi rozloučil. Maminka byla šťastná, to bylo vidět z její tváře, i když je doma jen pár dnů." Krejčí už se odstěhoval ze Zaragozy právě teď odlétá do USA.