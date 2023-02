Badmintonové mistrovství České republiky v Českých Budějovicích nabídlo krásné zápasy. Některé z medailí dokonce zůstaly i v jihočeských klubech. V turnaji mužů se skvělým výkonem prezentoval Jan Janoštík z českobudějovického Sokola. Jeho cesta do finále byla úchvatná. I v boji o zlato trápil favorita Jiřího Krále. "Je tu hezká hala, je to pěkný turnaj," uvedl Král, který kromě české má zkušenosti i z dánské extraligy. Král vyhrál před velmi sympatickou diváckou kulisou 23:21, 21:15.

Drama v deblu zvládly po velikém boji Lucie Krulová a Petra Maixnerová, talentované juniorky tak mají první zlato z kategorie dospělých.

Badminton je v některých zemích populárnější než tenis, říká Zbyněk Sýkora

V ženách prošla turnajem bez zaváhání Tereza Švábíková. "Jsem ráda, že mám zlato," říkala po finále. "My dlouhodobým cílem je účast na olympijských hrách v Paříži, tomu podřídím úplně všechno."

Ve finále deblu vyhráli první set hráči z Č. Krumlova Švejda s Janáčkem. Pak ale další dva sety po boji ztratili. Titul mají nasazené jedničky Ondřej Král - Adam Mendrek.

Turnaj ve smíšeném deblu vyhrál pár Vojtěch Šelong - Tereza Švábíková.

A ještě jedno milé zakončení turnaje. v kategorii do 11 let až do finále dokráčela šikovná Tereza Štěrbová. "Turnaj se mi moc líbil, mám ze stříbrné medaile velikou radost," zářila slečna po poslední výměně MČR 2023.