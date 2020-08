Veselské dvojky jsou turnajem, který už tradičně zdobí letní antukovou sezonu.

Višvader a Hanus vyhráli Veselské dvojky | Foto: Deník/ Emanuel Višvader

Také tentokrát dorazili k Lužnici velmi kvalitní nohejbalisté. „Jezdím sem moc rád,“ přikyvoval Ondřej Vít, hráč, který se může pochlubit i reprezentačními zkušenostmi. „Jezdím sem už čtvrtým rokem za sebou, mám tady spoustu kamarádů, je to pohodový letní turnaj,“ doplnil a ještě jedním dechem dodal: „Není to ale jen tak, že si chceme hezky zahrát, vždy chceme vyhrát.“

Jenomže v turnaji se tentokrát objevily silnější dvojice, které poskládali draví mladíci z jihu Čech.

„Máme tady mistry světa, extraligové hráče, mistry republiky, úroveň je výborná,“ připojil se se svým názorem také ředitel celého turnaje Jiří Hammer.

Vítězství si nakonec z kvalitně obsazeného turnaje odvezla dvojice Višvader – Hanus. „Porazili dokonce i Pachmana s Vítem,“ doplnil zajímavou informaci předseda českobudějovického Dynama Bronislav Pilbauer, jemuž výkony Davida Višvadera, který odchází za extraligou do Modřic právě z Č. Budějovic, dělají radost. A potěšilo ho jistě i třetí místo páru Bělík – Žikeš.

Do turnaje bylo původně přihlášeno dvacet týmů, pořadatelé se museli smířit s omluvenkami.

„Ze Slovenska nedorazili hráči kvůli zdravotním potížím,“ specifikoval ředitel veselského turnaje Jiří Hammer.

Veselské dvojky jsou turnajem, na kterém se prezentují registrovaní hráči.

„Pravděpodobně to je aktuálně nejlépe obsazený turnaj v Jihočeském kraji,“ shodli se účastníci třiadvacátého ročníku. Hrálo se na dva dopady.

Pořadatelé pro nejlepší nachystali hodnotné ceny.