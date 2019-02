České Budějovice - Přímo po stopách vltavských plavců se vydalo šest statečných mužů dnes ráno. „Nebude to ale závod,“ dodává stříbrný olympionik Václav Chalupa, který je členem výpravy.

Přímo po stopách vltavských plavců se vydalo šest statečných mužů dnes ráno. „Start je u Lannovy loděnice,“ přikyvuje Václav Chalupa. „Nebude to ale závod,“ dodává. Stříbrný olympionik z OH v Barceloně tuší, že ho čeká veliká porce práce. „Pět nás pojede na veslicích, každý na své, jeden pojede na kole.“ Trasu chtějí zvládnout za čtyři dny, spát se bude u řeky. „Na vodě každý den možná prožijeme i deset hodin,“ předpovídá úspěšný olympionik. Kdo je za zajímavým nápadem?

„Můj kamarád Radek Šťovíček,“ usmívá Václav Chalupa. „On provozuje voroplavbu v Českém Krumlově, podle něj byli voraři vlastně první veslaři.“

Vzpomínat se bude právě na staré voraře – plavce. kamarádi vyrazí dnes ráno na svých lodích z Českých Budějovic směrem ku Praze. Důvodem pouti je i letošní 625. výročí od úmrtí svatého Jana Nepomuckého, který je patronem všech lidí od vody. Radek Šťovíček se do médii nechal slyšet: „Potkali jsme se na vojně v Dukle Praha, všichni jsme bývalí vrcholoví veslaři, Vašek Chalupa to z nás, dotáhl nejdál. Pomáhá mi s vorařením v Českém Krumlově. Já za ním jezdím na Lipno veslovat.“ uvádí Šťovíček.

První den na veslaře čeká 60 km. „Lodě jsou stabilnější, ale asi zase budou trochu pomalejší,“ říká Václav Chalupa o nepřevrhnutelných veslicích, které jsou stavěné na moře, do extrémních podmínek, a proto budou na Vltavě maximálně bezpečné v jakémkoliv počasí. „Jsou stabilní, takže si na nich i odpočineme,“ uvedl Chalupa.

Na trase mají naplánovanou řadu zastávek v místech spjatých s historií vorařství. Ty vytipovali společně s posledním žijícím vltavským plavcem – vorařem Václavem Husou. Ten organizátorům vorařské poutě vyprávěl i o tom, kde byly vyhlášené plavecké hospody. Plánují také zastávku na Purkarci, kde mají domluvené setkání s místním spolkem Vltavan, který usiluje o zápis voroplavby na seznam UNESCO.