I. kolo Poháru ČR 2019/2020 v halovém veslování dopadlo úspěšně pro sportovce z jihu Čech.

Jihočeši se prezentovali výbornými výkony na závodech na trenažérech. | Foto: Deník/ Jana Smékalová

"Veslaři s handicapem zahájili novou sezonu v jízdách na veslařských trenažérech," informuje Jana Smékalová z 1. Centra zdravotně postižených Jihočeského kraje. "Ergoshow 2019, která proběhla v Hodoníně ve sportovní hale Teza, byla skvělá," shodli se veslaři. Z Českých Budějovic vyrazila do zamrzlé vinařské oblasti výprava deseti sportovců se svými asistenty. "Byly překonány dva české rekordy." Nováčkem v kategorii TA vozíčkářů byla Johana Žižková. Soutěž zakončila časem 12:06,1. "Na trenažéru vesluje pouze rukama, bez pomoci slajdu." Druhý český rekord překonal Martin Tomka. Čas: 7:40,4 v kategorii LTA tělesně postižení chodící. "Dalším nováčkem v této disciplíně byl Martin Palas," jmenuje Jana Smékalová sportovce, který závodil v kategorii LTH s intelektuálním handicapem. „I když jeho čas je nutné ještě vypilovat, Martin dostal ode mě pochvalu, že trasu o délce dva kilometry za hlasitého povzbuzování diváků v hale dojel,“ popisoval trenér Jiří Smékal. „Bohužel výprava byla menší o nemocné další veslaře, ale budou mít šanci se ještě předvést v Praze." Jedenáctého ledna se pojede II.kolo Poháru ČR. V hale na Královce proběhne současně i MMČR a ME v jízdách na veslařském trenažéru. "Veslaři budou naše centrum reprezentovat i na mistrovství Evropy. Jiří Janoušek se zrakovým a Milan Lískovec s tělesným handicapem." Lískovec se pokusí obhájit druhou příčku z ME v Dánsku z ledna 2019.