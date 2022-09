Nabité startovní pole slibuje skvělou podívanou. Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky: Bentley, Jaguar, MG, Triumph, Mercedes-Benz, Porsche, Austin Healey, Chevrolet, De Tomaso, Maserati, Škoda, DeLorean, Ferrari, Cadillac nebo Alfa Romeo. Prostě co kus, to klenot! Nejstarším vozem na trati by mělo být MG C-Type vyrobené v roce 1931, které přiveze Curtis Liposcak ze Spojených států amerických.