První olympijskou zkušenost dětí v mateřské škole na konci dne učitelky odměnily medailí. "Snažily jsme se, aby děti vnímaly celou olympiádu. Na začátku běžely s pochodní, na konci bylo slavnostní odměňování." V každé disciplíně bylo na tvářích malých reprezentantů vidět, jak se v nich probouzí soutěživost a hravost. Třeba se z pětiletých sportovců za pár let stanou opravdoví účastníci olympijských her. To není úplně nejdůležitější, podívejte se na video, na první pohled je vidět, že účastníci římovské olympiády si domů odnesli, kromě medailí, spoustu nových zážitků.