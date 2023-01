S umístěním i výkonem byl spokojený. „První pasáž do tankovačky byla rychlá, říkal jsem si, že nám to asi udělali oddechové, ale posledních 160 kilometrů bylo brutálních. Čekala na nás tvrdá práce, terén byl zase složený velbloudí trávou. Bylo hodně výjezdů a nájezdů na duny, někdy to bylo rozbité,“ popsal Jihočech.