Viktor Tecl se z Liberce vypravil pěšky kolem Česka. V úvodu prázdnin se přesunul na jih a svůj náročný plán plní i dál. "Jihočeský kraj právě opouštím," potvrdil a vydal se do západočeské části Šumavy. Svoji pouť zakončí na Ještědu.

Viktor Tecl se vydal kolem Česka. | Foto: ilustrační foto Deník/ Zuzana Gabajová

"Zítra opouštím Lipno, kde mám dnes volný den, a pokračuji dál přes Šumavu," informuje o svých aktuálních plánech Viktor Tecl. Z Liberce se vydal na jih a svůj náročný plán plní i dál. "Jihočeský kraj právě opouštím," potvrdil. Tecl se vydal na víc než dva tisíce kilometrů po turistických cestách podél českých hranic. Za 99 dní by rád ušel trasu z Ještědu na Ještěd. "Cíl je naplánovaný zpátky na nejvyšší horu Liberecka přibližně v polovině srpna." Většinu času tráví sám, velkým městům se vyhýbá. "Přiznám se, že na psaní během cesty nemám moc sil," odpověděl na dotaz Deníku. "Ani, kupodivu, nemám moc času. Navíc si šetřím baterii v mobilu a nabiječce, jelikož ne každý den mohu dobíjet," popisuje.

Po cestě navštíví všechny české a moravské hory, počínaje Jizerskými, přes Krkonoše, Jeseníky, konče Lužickými. "Obzvlášť jsem se těšil na Beskydy, Krušné hory a na Šumavu." Šumavskými hlubokými lesy prochází právě v těchto dnech.

Denní trasa je přibližně okolo 25 kilometrů. "Každý desátý den mám v plánu odpočinek."

Co nese s sebou? "V desetikilovém batohu kromě výbavy na přenocování v přírodě ponese mám vybavení na všechny extrémy počasí." Nachystal se dokonce i zimu, která se občas v létě na Šumavu zatoulá…"V těch chvílích by mělo posloužit termoprádlo z merino vlny," dokumentuje, že je nachystaný na všechny varianty a rozmary přírody.

Viktor Tecl si plní další velký cestovatelský sen. V roce 1992 objel celý svět. "Česko jsem trochu zanedbával, teď přišla správná doba."