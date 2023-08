Vrátil se tam, kde začínal. A návrat to byl velkolepý. Vít Krejčí nejprve přispěl na jeho rekonstrukci a teď otevřel nové hřiště. Kde? V Písku. Právě tady se soutěžním basketbalem začínal. Sportovat tu budou žáci ZŠ J. K. Tyla, hřiště by měla využívat i veřejnost. Náklady se celkem pohybují okolo 1,2 milionu korun. Okamžitě, když na hřiště přijedete, všimnete si jeho různorodosti.

Je zvláštní. Neobvyklé. Specificky barevné. Každý vyznavač basketbalu vám řekne, že velmi důležitý je povrch. Proč? Předchází zraněním. Šetří klouby. Povrch na novém zmodernizovaném hřišti v Písku vytvořila pryž a granuláty.

V sobotu nebylo v Písku až takové horko, jako většinu tohoto léta. Pořadatelé nachystali v rámci slavnostního otevření spoustu atraktivních doprovodných akcí. Hlavní osobností programu byl Vít Krejčí. Autogramiáda a basketbalová exhibice. Body, které přitahovaly fanoušky. Zajímavostí ale bylo mnohem víc. Program v rámci otevření nového hřiště pozorně sledoval i manažer národního týmu Jiří Welsch. „Je to fajn vidět,“ přikyvoval. „Patří to k pozici hráče, ve které Vítek je,“ nepřímo Welsch pochválil i mimobasketbalový projev basketbalisty Víta Krejčího.

V roli diváků byli i další pozvaní hosté. Třeba Zdeněk Bříza. Nebo Miroslav Vondřička. „Takové hřiště jim Písku závidím,“ vyprávěl. Vondřička je jedním z nejúspěšnějších trenérů československé basketbalové historie. „Je to nádhera,“ kochal se basketbalovým hřištěm, které je vyvedeno v nádherných optimistických barvách. „Postavení tohoto areálu považuju za zázrak.“

Nové basketbalové hřiště, které je u ZŠ J. K. Tyla v Písku, vymaloval Martin Kafes33 Hirth. Grafický návrh zpravoval ve spolupráci s agenturou Sport In Art. „V podstatě jsem to pojal jako obraz, který pocházel z fotek Víta v NBA,“ uvedl malíř. Jeho dílo je plné energie a optimismu. „V podstatě jsem to pojal jako obraz.“

Vít Krejčí se celý den podepisoval, usmíval se, fotil se svými fanoušky. Přečtěte si rozhovor, který v tomto vydání Deníku přinášíme na straně 10.