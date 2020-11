Dvacetiletý basketbalista Vít Krejčí byl překvapivě „vytažen“ už jako sedmý ve druhém kole draftu NBA! Přitom šance, že si ho vybere nějaký tým, byly odhadovány padesát na padesát. Ale povedlo se… Washington Wizards s ním měl své plány a mladého reprezentanta vyměnil do Oklahoma City Thunder.

Už jako malý prcek chodil pod koš. Vít Krejčí začínal s basketbalem ve Strakonicích. Odmala byl pod drobnohledem zdejší trenérské legendy Miroslava Vondřičky. „U nás hráli jeho otec i sestra,“ líčí 87letý trenérský bard. Pochopitelně, Krejčí ke své sestře vzhlížel. „Když měla trénink, otec s ním chodil a na postranním koši trénovali detaily individuálních činností.“ Strakonická legenda poukazuje na to, že nyní 20letý basketbalista pochází ze slušné rodiny: „Odmalička měl doma vzornou oporu. Znám jeho prarodiče z maminčiny strany, ze své veterinární praxe, byla tam slušnost a pracovitost. I rodiče z otcovy strany pomáhali, fandili. Má dobré kořeny.“ Jenže ve městě na soutoku Otavy a Volyňky si Krejčí moc nezahrál. „U nás nebyli chlapci tak dobří, otec ho pak vozil do Písku, kde rostla jeho kvalita a hrál tam až do odchodu do Španělska.“