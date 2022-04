Víte, kdo jsou Barracudas? České Budějovice a 120 milonů lidí hrají kriket

Možná jste nevěděli, že v Českých Budějovicích se sportovci věnují kriketu. Co do počtů hráčů je to velmi oblíbený sport. Kde? Hlavně v Anglii. A v Indii. A teď také na jihu Čech.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Barracudas České Budějovice v areálu Meteoru | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Hra je nejpopulárnější v Austrálii, Anglii, v Indii nebo třeba v Karibiku a v Jižní Americe. Na jihu Čech ji popularizuje Joe Foster. „V Anglii a v Indii jsme na této hře vyrůstali,“ vysvětluje. „Známe pravidla už od našeho dětství,“ doplňuje, že hráčům, kteří tvoří tým Barracudas, nic speciálního vysvětlovat nemusel.

Všichni vědí, co mají dělat. Kdy chytat, kam házet. Kriket hrají sportovci v areálu českobudějovického Meteoru. Foster ale trpělivě vysvětluje pravidla Čechům. Těm, kteří tento sport moc neznají. A to jsou téměř všichni. „Na jihu Čech je jediný tým, ten náš,“ přikyvuje Foster. „Pojedeme na turnaj do Prahy, tam už bude osm družstev,“ doplnil. Ukazuje náhodným kolemjdoucím techniku, předává své zkušenosti. A také je často varuje. Proč? Před čím? „Před míčkem . Je hodně tvrdý. Vždy, když se tady v areálu někdo zastaví, dívá se, jak hrajeme, tak mu říkáme, aby byl opatrný.“ Srážka s míčkem totiž bolí. Barracudas České Budějovice v areálu MeteoruZdroj: Deník/ Kamil Jáša Kriketu se věnují na světě zástupci několika věkových kategorií. Podle Fostera na věku hráčů vlastně vůbec nezáleží. „Vůbec ne,“ přikyvuje s úsměvem.“ Tento sport mohou hrát děti, stejně tak jako třeba sedmdesátiletí dědečkové.“ Kdy se Joe Foster nejvíc zapotil? Asi při vysvětlování pravidel kriketu českým hráčům. „Když v Českých Budějovicích s naším týmem začínali, tak jsme opravdu museli vysvětlovat všechny detaily,“ zopakoval. V areálu Meteoru mají hráči naprosto ideální podmínky. Kdo přijde, může se na kriket podívat, nebo si ho může i vyzkoušet. „Ale musí být opatrný,“ opakuje Foster. Kriketu se podle oficiálních údajů ze stránek mezinárodní asociace tohoto sportu věnuje 120 milionů hráčů v mnoha zemích. Ledy se pohnuly. Kry začaly praskat v kanceláři Roberta Mifky Podle odborníků a hvězd tohoto sportu je prý dokonce druhým nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. Teď získává příznivce i v Jihočeském kraji. „Říkáme o kriketu, že je English baseball,“ naznačuje kouč a šéf týmu Joe Foster, jak o kriketu přemýšlí on a jak ho vnímají sportovci ve střední Evropě. A svůj bonmot ještě dokončil: „Baseball je vlastně americký kriket.“ Klub Barracudas Č. Budějovice je otevřený pro každého. Až půjdete kolem Meteoru, může si kriket zkusit.