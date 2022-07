Podmínky závodu opravdu přály, odjelo se šest rozjížděk každý den. Pouze poslední den se odjela už jen jedna rozjížďka, protože foukalo jugo, které ve Viganji není úplně ideální.

Reprezentanti Karel Lavický a Kateřina Švíková dokázali své kvality a podle očekávání v závodě zvítězili. Přesto je to pro oba první titul v nové olympijské třídě iQFoil. „iQFoil mě moc baví, absolvoval jsem letos další mezinárodní závody, kde se mi celkem dařilo. I zde jsem s výsledkem spokojen, porazil mě pouze Chorvat Luka Mratovič, který je tady doma, zná to tady velmi dobře a je to výborný závodník a olympionik,“ hodnotil Karel Lavický z YC DIM Bezdrev. Stříbro vybojoval další reprezentant junior David Drda, celkově pátý, a třetí skončil Adam Sadílek, celkově osmý). Oba závodí za Delfín Jablonec.

Dvě vynikající podkošové hráčky - reprezentantky navštívily Strakonice

A jaké pocity má z vítězství mezi ženami celkově desátá Kateřina Švíková? „Třída iQFoil je oproti dřívější olympijské třídě RS:X skvělá, důležitá je hlavně síla, a to mi docela jde. Byly to parádní závody, foukalo skvěle, moc jsem si to užila. Odjeli jsme spoustu rozjížděk, bylo to fakt náročné. Ke konci už jsem nemohla, ale zvládla jsem to.“ Soupeřkou jí byla především její sestra Barbora (obě závodí za pražský klub YC CERE), která skončila celkově jen o místo za ní a brala tak stříbro, bronz vybojovala Kristýna Piňosová (TJ Rapid Brno), celkově na 16. místě.

Juniorskou třídu Techno 293 opanoval Štěpán Loužek (JK Plzeň) před Klárou Chalupníkovou (TJ Rapid Brno) a Františkem Burdou (JK Česká Lípa).