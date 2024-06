Je po sezoně. Jaká byla z pohledu Strakonic?

Ze začátku, myslím, že velmi úspěšná. Škoda těchto dvou zápasů.

Zmiňujete finálovou sérii s Brnem. První zápas v Brně jste prohráli 5:8, tam se zrodil brněnský titul?

Nemyslím si to. Škoda nevyužitých šancí, které jsme měli, mohli jsme dosáhnout lepšího výsledku. Nedávali jsme góly.

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Proč se nedařilo strakonickému týmu na začátku druhého finálového zápasu, kdy jste prohrávali 1:5?

Bylo to stejné jako v prvním zápase. Nedávali jsme jasné šance, neproměňovali jsme to, co jsme mohli.

Kulisa tady byla znovu výborná. Na finále ve Strakonicích to bývá vždy. Neměli jste snad trochu svázané ruce?

Nemyslím si. Atmosféra byla skvělá a myslím, že to klukům pomáhalo, že je to motivovalo jít stále dál.

Prohráli jste 7:8, v závěru jste se nadechli téměř k senzačnímu obratu. Cítili jste euforii?

Cítili jsme, že bychom to mohli zlomit.

Ještě šanci?

Určitě.

Titul slaví Brno. Je koruna pro krále ve správných rukou? A v čem bylo Brno trochu lepší?

Myslím, že využilo své šance, které mělo. Jinak lepší nebylo.

Co vás čeká v další sezóně? O tom si teď budete povídat, nebo už to trochu víte?

To teprve budeme řešit. Ještě nic nevíme.

České vodní pólo usiluje o to, aby se ženy dostaly na olympijské hry v roce 2028. Je to podle vás reálné?

Doufám, že se o to holky poperou a že to je reálné.

Vás trénuje Karel Faměra, jeho syn Martin hraje ve Španělsku, je podle vás velkou osobností?

Určitě je nejlepší hráč, který byl ve Strakonicích. Vypracoval se tam, kde je.