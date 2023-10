Vodní pólo patřilo před třiceti roky k populárním českobudějovickým sportům. Architektonicky nádherný a zajímavý bazén s útulnou tribunou nabízel zázemí divákům. Teď se na předchozí slávu tohoto sportu pokouší navázat Zdeněk Poustka.

Vodní pólisté v Českých Budějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Dvojice Poustka - Ptáček vede v českobudějovickém bazénu na trénincích tým, který je složený především z mladých hráčů. "Nevím, jestli ten zvuk vodního póla byl v minulosti výborný, ale je pravda, že hráči tu byli kvalitní," pátrá Zdeněk Poustka v paměti. "Pólo bylo v Budějovicích i před revolucí, pamatuju si, jak jsme hrávali dorostenecké soutěže, byly tu i mužské. Pak se stejně jako v dalších kolektivních sportech projevily problémy s financemi, s pronájmy, vodní pólo postupně vymizelo. V klubu nebyly žádné děti, muži postupně odcházeli." Podle Poustky se soutěže nehrají v českobudějovickém bazénu možná už dvacet let. "Tréninky ale nepřestaly, scházeli jsme se v bazénu, jen tak jsme si vždy zahráli."

Jiří Krauskopf vyrazil do Milána. Zážitek jako hrom. Podívejte se na video

Zdeněk Poustka se rozhodl, že se pustí do obnovy zašlé slávy. "Pár fanatiků, kteří jsme tu teď na tréninku, jsme se rozhodli, že to tak nenecháme," usmívá se českobudějovický patriot. "Začali jsme s našimi dětmi, postupně se nabalovaly i další děti. Dneska jich máme asi dvacet," rozhlíží se trenér po zaplněném bazénu. Start nového klubu se váže k roku 2018. "Tři děti už dorostly, chodí trénovat s námi, už hrají s muži, takže my snad úplně v budoucnu nevymřeme," směje se trenér vodního póla.

Velký ohlas měla letní akce, kterou vodní pólisté z Českých Budějovic připravili v Malši. "Jeden důvod byl, abychom náš sport zviditelnili, druhý byl, že hledáme cesty, jak bychom mohli využít zase jiné prostory," říká Zdeněk Poustka a vysvětluje: "Protože nemáme možnost nafouknout v budějovickém bazénu tréninkové hodiny, bazén je plný, tak jsme využili řeku. Uspořádali jsme exhibici, povedla se, vyšlo počasí, chtěli bychom v příštím roce uspořádat turnaj dětí, nebo turnaj mužů znovu v řece. Tak snad se to povede," dodal jeden z trenérů českobudějovických vodních pólistů Zdeněk Poustka.