"Trénujeme tu, abychom to tady při závodě rozbili," říká s úsměvem Ivana Chlebová. Slovenská kajakářka a singlkanoistka slovem "rozbili" myslí výhru nad konkurencí. "Ta bude obrovská," potvrzuje předseda SK Vodní slalom České Budějovice Jakub Prüher.

Kateřina ŠvehlováZdroj: Deník/ archiv Kateřiny Švehlové

Právě na totmo kanále si Štěpánka Hilgertová vypálovala svoji šestou olympijskou účast. To ale byly OH v Londýně, od té doby uteklo ve Vltavě hodně vody a trať prošla výraznou rekonstrukcí.

V roli manažera sportovního areálu sledoval přímo u vody trénink slovenské výpravy bývalý reprezentační singlkanoista Ondřej Pinkava. "Slováci mají velmi dobrý tým, často trénují tam, kde se velké akce konají, také proto jsou tak dobří," doplnil.

ME juniorů a kategorie do 23 let se uskuteční na jihu Čech od 10. do 14. srpna.