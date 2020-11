Už v sobotu 14. listopadu odehraje Jihostroj v rámci desátého soutěžního kola utkání na palubovce Ostravy. Zatímco Jihočeši půjdou do zápasu jako průběžně nejlepší tým soutěže, domácí zatím stihli jen dva duely.

Hlavní hygienička stanovila přísné podmínky pro odehrání extraligových zápasů," informuje fanoušky tiskový mluvčí Jihostroje Matěj Mayer. Povinné testování na COVID-19 metodou PCR bylo očekávanou součástí opatření. Překvapením je však platnost testování, které je namísto 72 hodin stanoveno na 48 hodin. Podařilo se alespoň dohodnout výjimku z testování pro osoby, které onemocnění prodělaly během posledních 90 dnů. Pro Jihostroj se jedná o pět hráčů a dva členy realizačního týmu, kteří již onemocnění prodělali a na testy nemusí.

Extraliga se rozjede hned v sobotu a od příštího týdne by se mohlo pokračovat v režimu dvou zápasů týdně, pokud ovšem týmy zvládnou zahájit i druhé utkání do 48 hodin od testování. O konkrétním programu a hracích dnech zatím není rozhodnuto. „Pro tuto chvíli jsme především rádi, že se extraliga znovu rozjíždí. Spolu s vedením soutěže a zástupci všech klubů intenzivně jednáme o tom, jak budeme pokračovat v nejbližších týdnech. Musíme myslet na ekonomické i organizační hledisko a také bychom rádi, aby se co nejvíce zápasů vysílalo v televizi. Plánujeme našim fanouškům při domácích zápasech opět připravit komentovaný online přenos,“ říká generální manažer českobudějovického klubu Robert Mifka.