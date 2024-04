Volejbalisté Jihostroje přejeli ve druhém finále extraligového play off Lvi Praha 3:0 a v sérii hrané na tři vítězství vedou už 2:0. Třetí zápas se hraje v úterý v Praze (17).

Jihostroj vede ve finále nad Lvy Praha 2:0. | Video: Deník/ Petr Tibitanzlová

Andrzej Kowal, trenér Jihostroje: „Velmi povedený zápas z naší strany. Finále ale ještě nekončí. Pro všechny je to velké překvapení. Vidím na hráčích, že věří tomu, že Prahu můžeme porazit. Máme velkou sebedůvěru, a to je důležité. Uvidíme, co se stane v úterý.“