ČESKÉ BUDĚJOVICE - Roli favorita v pátečním utkání s ČZU Praha Bromova družina zvládla bez problémů. Hosté pozlobili pouze ve druhém setu, ani jeden však nezískali ve svůj prospěch.

Univerzál Jihostroje ČB Radek Motys smečuje po špatném příjmu pražského celku přes nahrávače Mifku a kolem bloku mladého Pajmy. | Foto: František Panec

„Kluky jsem upozorňoval, aniž bych podceňoval soupeře, že musíme neustále hrát naplno. Že musíme jít od začátku do vedení. To nám vyšlo,“ mnul si spokojeně ruce trenér vítězů. Po celý zápas měli Budějovičtí navrch, kromě menšího výpadku ve druhém dějství.



„Ve druhém setu to bylo o koncovce, do které jsme šli se čtyřbodovým náskokem, bohužel ale naše čtyři chyby v útoku, kdy jsme se netrefili do hřiště, jim dovolili srovnat krok,“ našel jedinou výtku směrem ke svému celku.



Stejně jako jihočeský celek postrádal svého nejzkušenějšího hráče – čerstvého jedenačtyřicátníka kapitána Pochopa, tak i Pražané se museli obejít bez služeb reprezentačního blokaře Kotrcha. „Dost nám chyběl, po soustředění s nároďákem si přivodil zranění , které ho vyřadilo i na sobotní zápas. Je to takový dirigent týmu, smečař Zita to na hřišti sám nezvládne,“ vysvětloval trenér hostů Josef Novotný, jak je Korch důležitý. „Na jeho místě zaskočil sedmnáctiletý Pajma a vedl si dobře,“ dodal otec reprezetnačního smečaře Marka Novotného.



I Petr Brom se bude muset obejít bez blokaře Pochopa v dalším utkání, ke kterému zajíždějí Jihočeši v pondělí do Liberce. „Na devadesát devět procent s námi nepojede, nechceme nic uspěchat,“ říká kouč.



Problémy se zády měl už před letošním prvním utkáním i univerzál Motys, na Duklu ale odcestuje. „Měl bych jet, zrovna jsem na Olmě na laseru, dostal jsem také nějaké prášky. Měl jsem vyskočené žebro, ale bude to dobré,“ informoval plzeňský odchovanec, kterého jsme zastihli přímo při rehabilitaci.

Podle něj bude při repríze loňského finále extraligy záležet hlavně na účinnosti podání. „Když se nám je podaří odtlačit servisem od sítě, bude to pro naší obranu jednodušší,“ tvrdí. Libereckým jistě leží neúspěšný boj o titul mistra republiky v hlavách, v domácím prostředí ale budou hodně silní. „Je to jeden z favoritů ligy. Chceme vyhrát, uvidíme, jak se nám to povede,“ poznamenal Brom.



Utkání vysílá v přímém přenosu program ČT4 Sport od 17:30 hodin.