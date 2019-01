České Budějovice - Zkušený hráč načíná svou sedmnáctou sezonu v dresu Českých Budějovic. „Asi budu patriot, když jsem tu tak dlouho,“ míní bývalý reprezentant a čtyřnásobný mistr ČR.

Od žáčků ještě bývalý smečař, nyní libero Petr Habada nezměnil dres. Volejbalovému klubu České Budějovice zůstává věrný i nadále. | Foto: Deník/ Luděk Švejcar

Sedmnáct sezon v extralize, navíc v jednom dresu, tím se mnoho hráčů chlubit nemůže. Služeb bývalého reprezentanta Petra Habady, jenž plní v mistrovském týmu českobudějovického Jihostroje roli libera, si klub váží. I proto neměl potřebu hledat si jiné angažmá.



Je čtyřnásobný mistr republiky patriotem? „Když jsem tu tak dlouho, tak asi budu,“ směje se. Předevčírem čtyřiatřicetiletý volejbalista sbíral od svých sedmnácti let zkušenosti v nejvyšší soutěži. Nejprve na smeči, později ale díky výborné přihrávce podání skončil na liberu.



A stále jej baví, i když jde o trochu nevděčný post. „Kdyby mě to nebavilo, tak to nehraju,“ prohodil účastník mistrovství Evropy v roce 2005. Nevadí mu, že jeho práce v utkání není tak nápadná, jako když některý z jeho spoluhráčů tvrdou smečí na zem roztleská tribuny. „Vždyť ale vidět jsem, mám jiný dres,“ reaguje Habada.



Špinavá práce



„Jsem tam od té špinavé práce, na to už jsem si zvykl. Všechno končí smečí, chycený balon v poli nebo dobrá přihrávka není tak vidět, jako tvrdý útok. Ale co se dá dělat, tak je to v každém sportu,“ říká zkušené libero.



Zkušeností má na rozdávání, jeho předností je podle mnohých trenérů předvídavost. „Za ty roky už jdou nohy člověku automaticky. Je to opravdu znát, když hrajete tak dlouho ligu,“ tvrdí.



Jen o předvídavosti to ale není. „Samozřejmě, že o tom musím i přemýšlet. Mám vyhrazen na hřišti určitý prostor a těch variant, kam míč poletí, není zas tolik,“ podotýká muž, jenž už od žákovských kategorií zůstává věrný českobudějovickému Jihostroji.



Na post smečaře v Kooperativa extralize už by si prý nevěřil. „Samozřejmě si rád zasmečuju, když je příležitost. Například v létě na antuce nebo na písku při beachvolejbale. Ale na smečování v lize už bych asi dávno neměl,“ myslí si. „Navíc touhle otázkou už se nezabývám,“ dodává Habada.



Týmová práce



Jako druhý nejstarší má u mladších spoluhráčů respekt, šéfem v kabině se necítí. „Všechno funguje týmově. Samozřejmě jsme tam rada starších, ale že bychom nějak vládli, to ne,“ ujišťuje. „Jsme tam od toho, abychom mladým klukům poradili, když je třeba a usměrnili je do správných kolejí.“



Z nepodařeného prvního zápasu letošního ročníku Kooperativa extraligy, ve kterém Jihostroj prohrál na Kladně 2:3, si hlavu nedělá. „Žádné šrámy to na nás nezanechalo. Akorát to mrzí dvakrát tolik, že v zápase, ve kterém se nám moc nedařilo, jsme nevyužili dva mečboly. Ale ještě je brzo, nedá se ještě z toho usuzovat. Jedeme dál,“ zůstává klidný.