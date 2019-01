České Budějovice - Dynamo Moskva, Vitoria SC, Noliko Maaseik. To jsou tři týmy, se kterými se popere českobudějovický Jihostroj o své premiérové vítězství ve skupině B Ligy mistrů. V pátek večer o tom rozhodl los ve Vídni.

Jihostroj | Foto: Archiv

Na první pohled se může zdát, že se dostal český volejbalový mistr do lehčí skupiny než loni. Podle atraktivity názvu klubů určitě, kvalitou ale ruský, portugalský i belgický tým mohou konkurovat Cuneu, Cannes i Iraklisu Soluň, se kterými českobudějovičtí volejbalisté bojovali v minulém ročníku. „Z Dynama moc radost nemám, protože jak každý ví, je tam skoro celý ruský národní tým. Budou, ostatně jako každý rok, favoritem soutěže,“ vidí jasného lídra skupiny B nahrávač Jihostroje Michal Sládeček.

Dle něj je letos větší šance na postup mezi nejlepší tucet týmů. Ze šesti čtyřčlenných skupin totiž postupují první dva celky do play off. „Los byl letos příznivější. Maaseik i Portugalci jsou ve své podstatě přijatelnější než Cannes nebo Iraklis. I když pro diváky nebudou tak atraktivní, pro nás to může být šance na postup,“ věří nahrávač.

První letošní utkání v Lize mistrů odehrají volejbalisté Jihostroje doma 5. listopadu s belgickým Maaseikem.