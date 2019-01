České Budějovice, Ostrava - Jihočeskému volejbalu se daří. EGE vyhrálo první ligu a Jihostroj v extraligovém semifinále drtí Ostravu. Na její palubovce vyhráli svěřenci trenéra Petra Broma 3:2 a 3:0, už ve čtvrtek (17.30) mohou oslavovat postup do finále. 3. utkání semifinále sledujte on–line.

Ostravští byli po dvou prohrách s Jihostrojem hodně smutní. | Foto: Deník/ Pavel Sonnek

Musí ale udělat poslední krok a v domácím prostředí vyhrát potřetí. Když se to nepovede ve čtvrtek, druhá šance bude v pátek. Semifinále v hale DHL nevyšlo exbudějovickému univerzálovi Radku Motysovi. Ten byl střídán poměrně brzy, v sestavě jej nahradili mladší kolegové.



„Nechci s Budějovicemi prohrávat. V základní části extraligy jsme s nimi hráli dva zápasy a poradil jsem si s tím. Vyhrát jsem si přál i teď, ale čím víc jsem chtěl, tak tím víc mi to nešlo,“ kriticky hodnotil svou hru univerzál DHL. „Radek měl letos problémy s ramenem a myslím, že nemá dost natrénováno,“ poznamenal blokař Jihostroje Stanislav Pochop.



Ostravský volejbalista to však odmítá. „To určitě ne, čtvrtfinálový zápas ve Zlíně byl v pohodě a po měm jsem celý týden trénoval. Sám nevím, proč se mi nedařilo, ale ruce špatný výkon nepřikládám. Z vlastních chyb se musím poučit a do čtvrteční odvety jít s čistou hlavou. Nic ještě není ztraceno. Bude to těžké, ale pokusíme se poprat o to, abychom sérii vrátili do Ostravy,“ touží Motys po pátém utkání semifinále.



Ve druhém semifinále vyhráli vítězové základní části z Kladna v domácím prostředí nad Opavou 3:0 (23, 21, 24).