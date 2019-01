České Budějovice - Zadřel se snad jihočeský volejbalový stroj? Úřadující čeští mistři nezvládli již třetí těžký zápas, trojici svých posledních přemožitelů pustili v tabulce před sebe.

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje se v extraligovém zápase s Ostravou radovali z vítězství jen ve dvou setech. | Foto: František Panec

Jednou z příčin proher je podle trenéra Petra Broma neúčast kapitána Pochopa na hřišti. „Zranění Standy nás strašně mrzí. Jeho osobnost nám chybí, na hřišti je to znát. Týmu by dodal klid a potřebnou koncentraci.“ Bývalý reprezentační blokař bude svému týmu ještě chvíli chybět. „Mám mít ještě deset dní klid, příští týden už bych mohl začít trénovat,“ říká jedenačtyřicetiletý hráč. Zatím bude chodit do posilovny, nohu na příkaz doktorů zatěžovat nesmí.

Hrubá chyba

Ale ani nepřiměřené reakce, které po sporných výrocích sudích neudrží hráči na uzdě, příliš kouče netěší. „Ztratíme pak koncentraci, to se prostě nesmí stávat. Díky tomu jsme nyní prohráli čtvrtý set,“ zlobil se na pozápasové tiskové konferenci Brom. „Klukům jsem to již vytýkal. Stalo se to už s Libercem, na Kladně a nyní také. Reaguje na to celý mančaft, a když se taháme v koncovce a darujeme díky neuhranému míči a kartě tři body, je to hrubá chyba,“ dodal.

Třetím a velice důležitým faktorem v utkání s DHL byla přítomnost reprezentačního univerzála Davida Konečného v týmu hostů. Ze 131 útoků Slezanů jich 54 šlo právě přes nejlepšího útočníka ligy. „Hrál velice dobře, v rozhodujících chvílích byl velkou oporou,“ podotkl budějovický kormidelník. Jeho protějšek Radek Motys, jehož ještě v pátek trápila horečka, měl o jedenáct pokusů na zakončení výměny méně.

„Motys byl těžko bránitelný, stejně jako na naší straně Konec,“ soudí ostravský kouč Tomáš. „Motyse musím pochválit. Dobře hrál ale také Čajan s Machem, mladík Emmer přišel bez respektu a také si nevedl špatně,“ řekl Brom.

Kapitán nyní druhého celku Kooperativa extraligy David Konečný si pochvaloval především obranu. „Nepamatuji si zápas, kdy jsme chytili tolik balonů v poli jako dnes.“

Rozhodla podle něj větší zarputilost. „Neřekl bych, že to bylo bojovností, protože obě mužstva bojovala na hranici svých možností. My jsme ale byli zarputilejší, proto jsme vyhráli,“ míní.