Č. Budějovice, Ústí n. L. - Čtyři kola zbývají do startu play off volejbalové Kooperativa extraligy mužů. A českobudějovickému Jihostroji se před blížícími se vyřazovacími boji příliš nedaří. Dlouho vedl extraligový peloton, než přišly čtyři porážky v řadě a pád na čtvrté místo v tabulce.

Třetí nejvíce bodující hráč proti čtvrtému. I to nabídne sobotní utkání mezi Jihostrojem a Ústím nad Labem. Tím třetím je podle statistik českobudějovický univerzál Radek Motys (vlevo se spoluhráči Sládečkem, Habadou, Zachem a Smrčkou). | Foto: František Panec

A tak odjeli úřadující mistři do Třeboně, kde si měli od volejbalu odpočinout. Zda splnila třídenní akce v lázeňském městě svůj účel, zjistí trenér Petr Brom v sobotu – v pět hodin odpoledne jeho svěřenci rozehrají partii čtyřiadvacátého kola proti Ústí nad Labem.



Účel to splnilo



„Ukáže se to až v zápase. Určitě to bylo pozitivní v tom, že jsme na volejbal alespoň na chvíli zapomněli. Účel to splnilo, snad se to projeví i ve hře,“ doufá českobudějovický smečař Vojtěch Zach. Volejbalové míče se jemu i jeho spoluhráčům dostaly do ruky až ve čtvrtek. „Byl to dobrý trénink, uvidíme, jak to dopadne,“ podotýká excelentní přihrávač.



Severočeši jsou šestí, stále ještě nemají play off jisté. Zespodu na ně totiž tlačí Brno, Praha a Příbram. „Sice to vypadá, že na ně umíme hrát, ale bojují o play off a to budou, stejně jako každý, kdo hraje o postup, hodně nebezpeční,“ míní Zach. S týmem trenéra Nekoly Jihostroj za poslední dvě sezony neprohrál jediný set, i při jasné nadvládě jihu nad severem se v šatně objevují mírné obavy. „Věříme si na ně, ale máme za sebou čtyři porážky, které nám moc nepřidávají,“ říká příbramský odchovanec.



Chtějí překvapit



Ústí přijede na jih Čech mírně oslabeno. „Pojedeme bez juniorů, kteří hrají o třetí místo v extralize,“ informuje blokař severočeského týmu Miroslav Bezděka. „Budeme tak mít jednoho nahrávače, navíc univerzál Smrčina je nemocný, takže nás bude jen hrstka,“ sděluje odchovanec jihočeské metropole.



Pod Černou věží mohou podle jeho slov jen překvapit. „Bereme to tak, že z těch čtyř zápasů, které nás čekají, chceme dvakrát překvapit, něco se pokusit urvat.“ Nebude to ale jednoduché, jeho tým má na závěr těžký los – po Jihostroji hraje doma s prvním Libercem a Ostravou, mezitím zavítá do Kladna. „Musíme uhrát nějaký nečekaný výsledek,“ naráží na severočeské derby s libereckou Duklou, na kterou hrát umí.



Pokusit se o zázrak by se chtěli i přes hrozivé skóre 15:0 na sety už v Českých Budějovicích. „Když se to podaří, oslavíme to, když se prohraje, tak se nic neděje. Bude to sice škoda, ale nebude to, jako bychom prohráli s celky zespodu tabulky,“ tvrdí. Největší zbraní Ústí nad Labem je smečař Salon, čtvrtý nejvíce bodující hráč soutěže.



Jen o bod před ním je univerzál Radek Motys z Jihostroje. „Se slovenským nahrávačem Repákem to hrají slušně, ze všech hráčů zlobí právě Salon asi nejvíce. Bude to utkání hlavně o servisu a o tom, abychom dělali málo chyb,“ konstatuje Vojtěch Zach.