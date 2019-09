České Budějovice - Volejbalisté ČR prohráli v osmifinále ME se Srbskem. V týmu byli i ti, kteří dříve úspěšně působili v dresu českobudějovického Jihostroje.

Volejbalisté bojovali, ztratili první set v koncovce, pak i celý zápas. | Foto: Deník/ cvf.cz

Na lavičce v roli asistenta pomáhal trenéru Nekolovi bývalý hlavní kouč Jihostroje Jan Svoboda, na postu blokaře v turnaji ME střídal Vladimír Sobotka. Kromě své hlavní práce Sobotka pomohl týmu i smečovaným servisem. Čtvrté místo v základní skupině "zajistilo" českému týmu pro play off Srbsko. V Antverpách Nekolův tým bojoval, ale krok držel jen v prvním setu. V dalších Srbové dominovali. Po prohře 0:3 se reprezentace se šampionátem loučí, hráči i trenéři se vrátí do svých mateřských klubů. K Jihostroji se připojí i Slovák Ondrovič (nepostoupil ze skupiny) a de Amo (prohrál v osmifinále 0:3 s Polskem).