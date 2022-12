Ve specifické sportovní hale ve Zlíně se odehrálo letošní poslední extraligové utkání ve volejbale mužů. Favoritem měli být podle postavení v tabulce hosté, ale trenér Obdržálek rozhodně zbraně předem neskládal. Spoléhal především na domácí prostředí a na dobrou obranu. Jihočeši v minulém kole s pražskými Lvy prohráli, takže do Zlína si přijeli pro plný počet bodů, i když bez univerzála Michala Kriška. Cestou k tomu měla být hra bez výkyvů a zbytečných chyb.

První set měl velmi vyrovnaný průběh. Hostujícím hráčům se nedařilo, nemohli se srovnat s prostředím a servisy létaly velmi často mimo vymezený prostor. Vázla také souhra s nahrávačem Giraudem, toho dokázali Zlínští využít a vedli v koncovce 23:19. Jihostroj skvělými bloky dokázal srovnat skóre a vybojovat setbol, nakonec sadu do úspěšného konce dotáhli přeci jenom domácí. K vývoji řekl Peter Ondrovič, blokař hostů: „Děláme moc chyb, musíme se zlepšit ve všech činnostech, a hlavně v hlavách.“

Hráči Zlína výborně podávali, často si v útoku pomáhali chytrými ulívkami a trápili favorita i ve druhém dějství. Bodově se dařilo Římalovi a Čeketovi. V koncovce se na servis dostal opět Ondrovič, který velmi zlobil domácí přihrávače, a Jihočechům se podařil tříbodový trhák. Druhou sadu ukončil útokem hostující van Schie.

Třetí set byl znovu v režii domácích. Sebevědomě útočili, Truong skvěle rozděloval míče pro své smečaře, a hlavně Zlínští velmi dobře podávali. Budějovický trenér Vojtěch Zach vyslal do boje teprve 18letého smečaře Leštinu, který se uvedl velmi dobře, ale k úspěchu v setu tato změna nevedla. Dvěma body z podání udělal tečku za setem Lukáš Čeketa. „My nemáme co ztratit, většinou týmům v tabulce nad námi body bereme, tak snad to dopadne dobře i v tomto utkání,“ vyprávěl před čtvrtým setem středový hráč Zlína Jan Pražák.

Omlazená sestava Jihostroje zahájila čtvrtý set, domácí zůstali u té původní. Stejné bylo i dění na hřišti. Vojtěch Zach emotivně burcoval své svěřence a na palubovku se dostali další mladíci Šulista a Tóth. Nadšeně hrající domácí tým ale žádné drama nepřipustil a vybojoval tři cenné body za vítězství 3:1. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen režisér domácí hry Duc Luan Truong.

Fatra Zlín – Jihostroj České Budějovice 3:1 (24, -21, 19, 22), čas: 121 minut, rozhodčí: Spáčil, Grabovský.

Zlín: Pražák, Truong, Čeketa, Čechmánek, Římal, Kozák – libero Viceník (Toman, Adamec). Trenér: Přemysl Obdržálek.

České Budějovice: Polák, Giraudo, Licek, Ondrovič, van Schie, Michálek – Kryštof (Leština, Piskáček, Šulista, Tóth) Trenér: Vojtěch Zach