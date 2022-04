René Dvořák, trenér, České Budějovice: „Počítal jsem s tím, že série bude vyrovnaná, myslím, že to bude těžký souboj, uvidíme, na kolik to bude zápasů. Zpočátku byla znát naše delší herní pauza, al e utkání jsme zvládli, to je důležité. Petr Michálek pomohl hodně na přihrávce, byl spolehlivý i na síti. Tak to má být, v týmu je dvanáct hráčů, série bude dlouhá, každý musí přispět svým dílem.“

Nohejbalisté jsou smutní. Zemřel Václav Hájek

Jakub Janouch, nahrávač, Praha: „Věřím, že dokážeme v domácím prostředí vyhrát a budeme se do Budějovic vracet za stavu 1:1.Budějovice na nás byly dobře připravené, vycházela jim kombinace se Schoutenem, ale my jsme taky hráli dobře, bohužel jsme pak udělali nějaké chyby. Celkově hráli domácí asi trpělivěji.“

Martin Licek, smečař, České Budějovice: „Lvi jsou velmi nepříjemný soupeř, mají výborné hráče, série bude určitě vyrovnaná. Univerzál van Dijk míče trefuje ve velké výšce, musíme se pořádně na něj připravit, abychom ho dokázali zastavit. Příchod Michálka nám pomohl, rozhecoval nejen nás, ale i fanoušky, to bylo parádní.“