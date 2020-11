Volejbalisté se těší, až začnou hrát. Až zase nastoupí k zápasu v nejvyšší soutěži. Až se zase budou u vysoké sítě rozdělovat body. „Proto volejbal děláme,“ nechal se na klubovém instagramu slyšet smečař Marek Zmrhal.

Jihostroj se naštěstí mohl vrátit do českobudějovické Sportovní haly, kde se chystá na restart extraligy.

O něm usilovně jednají manažeři, členové AVOK, vedení nejvyšší soutěže.

Jednání nejsou jednoduchá, také volejbalisté museli žádat hlavní hygieničku České republiky o výjimku.

Na otázky Deníku odpovídal manažer Jihostroje České Budějovice Robert Mifka, podle kterého by se píšťalka mohla v Uniqa extralize mohla poprvé ozvat 14.11. Je-li něco jednoznačné, pak to, že Jihostroj chce, co to půjde nejdřív, hrát. Tým totiž čeká nejen extraliga, ale také zápasy v Poháru CEV s Dynamem Moskva. Obsáhlý rozhovor s Robertem Mifkou najdete v tištěném vydání Deníku v sobotu.