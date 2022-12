Fotbal na Silvestra! Loni vybrali 16 000. Kolik vyberou v Dubenci letos?

"Ano, vracíme se zpátky, ale je jasně vidět, že určitá část dětí zlenivěla."V Českých Budějovicích patří volejbal už řadu let k nejpopulárnějším sportům. Trenéři musí děti zaujmout. Trenér Zach vnímá souboj mezi hokejem, fotbalem a volejbalem. Do hry ale vstupují i další sporty. "Boj o děti to vždy byl, je to a vždy bude," přikyvuje volejbalový trenér. "Je to složitá otázka, která by se ale musela řešit na celorepublikové úrovni. A to není možné." Důležitý je podle Zacha věk dětí, ve kterém se jejich rodiče rozhodnou, že je zapojí do sportování. "Začíná se podle mě strašně brzy. Zejména u některých sportů. Třeba fotbal můžete hrát od dvou nebo od tří let. Ano, není to ještě plnohodnotný fotbal, ale dítě tu hru zažije. Motoricky už na to to dítě má. Volejbal a spousta jiných sportů se hraje hrozně brzy. Boj o děti začíná extrémně brzy. To se týká i specializace dětí," popisuje Vojtěch Zach svůj pohled. "Dětem to rozhodně neprospívá. Ony ve třech, čtyřech, pěti, osmi letech vůbec nevědí, co by chtěly dělat, na co mají vlohy, co je správně. Netuší, jak budou velké. Nerozeznají, na co mají talent. Hodí se na míčové hry? Na individuální sporty? To děti vůbec nevědí."