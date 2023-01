Kdo nevolil, přispěl do klubové pokladny. Zajímavý přístup si sami zvolili volejbalisté prvoligového EGE České Budějovice. "Chceme být aktivní. Nejen ve hře, ale i v osobním životě," říká trenér Vojtěch Zach, který v extralize vede Jihostroj České Budějovice, ale je součástí i zmiňovaného týmu ze druhé české nejvyšší soutěže. "Je to povinnost," říká a hned svá slova vysvětluje, aby je třeba nikdo špatně nepochopil. "Nikdy by nikoho z nás nenapadlo, aby tomu druhému nařizoval, koho má volit, ale fakt, že by se všichni měli zajímat o to, co se děje kolem nás, prostě platí. Kdo z našeho týmu EGE České Budějovice nevolil, neposlal fotodůkaz, že jde k volbám, musel odevzdat určitý obnos do píny."